Провалившегося под лед школьника ищут в Кузбассе

Сотрудники кузбасской полиции ищут в Ленинске-Кузнецком пропавшего школьника, который в воскресенье ушел гулять и не вернулся.

Как сообщила пресс-служба областного главка МВД, мальчик со сверстником пошел к реке и провалился под лед.



Из сообщения МВД: «Родители пытались отыскать ребенка самостоятельно, но через несколько часов безрезультатных поисков обратились за помощью в полицию. В городе были незамедлительно организованы поисковые мероприятия».



По данным ведомства, поиски ведут около 100 сотрудников полиции, которые уже проверили район, где жил школьник, и пообщались с его друзьями. После беседы с одним из них выяснилось, что пропавший мальчик мог провалиться под лед на реке. Полицейские проверяют эту информацию. К поискам присоединятся водолазы.



Управление СК по Кемеровской области также сообщает, что, по предварительной информации, мальчик со сверстником отправились гулять на реку Иня.



Из сообщения СУ СК по Кемеровской области: «Дети вышли на лед, один из мальчиков провалился и скрылся из вида. Второй ребенок позвал на помощь взрослых, которые о произошедшем сообщили в правоохранительные органы».