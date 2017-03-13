Кремль призвал США прекратить антироссийскую истерию

Москва призывает США прекратить поток обвинений в адрес России, заявил
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.
Телеведущий озвучил данные опроса, согласно которым 65% граждан США выступают за создание должности специального прокурора по вопросу вмешательства России в американские выборы. По словам Пескова, такие результаты во многом объяснимы.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Если каждый день постоянно повторять, что Россия виновата во всем, что она вторгается во все в нашей стране и что все в нашей стране идет плохо из-за России, то у вас будет выше 65%. Мы полагаем, что это очень плохо для наших двусторонних отношений. И мы хотим видеть, что эта истерия завершится. Лучше раньше, чем позже».
Во время интервью Песков назвал возможную дату встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры могут пересечься в июле на саммите G20 в Гамбурге.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Если каждый день постоянно повторять, что Россия виновата во всем, что она вторгается во все в нашей стране и что все в нашей стране идет плохо из-за России, то у вас будет выше 65%. Мы полагаем, что это очень плохо для наших двусторонних отношений. И мы хотим видеть, что эта истерия завершится. Лучше раньше, чем позже».
Во время интервью Песков назвал возможную дату встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры могут пересечься в июле на саммите G20 в Гамбурге.
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