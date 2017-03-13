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  • 13.03, 09:25

Афганистан попросил Россию инвестировать в 124 объекта

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Афганистан попросил Россию инвестировать в 124 объекта

Афганистан попросил Россию инвестировать в 124 объекта

Афганистан обратился к России с просьбой оказать поддержку национальной экономике страны, приняв участие в возведении и восстановлении ряда объектов.

По информации газеты «Известия», всего таких объектов 124. Большую часть из них строили советские специалисты, пояснил атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммад Касем.

Мохаммад Касем: «Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если быть точным — 124. Назову некоторые из них. Тоннель „Саланг“, хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод „Джангалак“, а также электростанция в городе Пули-Хумри».

Афганский дипломат подчеркнул, что вопросы восстановления объектов в стране уже обсуждались с российской стороной. Президент Афганистана Ашраф Гани, по словам Касема, поддерживает усиление российского экономического присутствия и обещает полную поддержку российскому бизнесу.

Кабул ищет новых партнеров на фоне снижения военного присутствия НАТО в стране и отсутствия интереса со стороны президента США Дональда Трампа к региону.

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