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  • 13.03, 07:55
Газета «Известия» отмечает 100-летний юбилей. СМИ, журналистика, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Газета «Известия» отмечает 100-летний юбилей

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Газета «Известия» отмечает <nobr>100-летний</nobr> юбилей

Газета «Известия» отмечает 100-летний юбилей

Газета «Известия» отмечает <nobr>100-летний</nobr> юбилей

    100 лет сегодня исполняется одному из флагманов отечественной прессы — газете «Известия».

    Первый номер вышел в дни февральской революции 17-го года. Тогда издание называлось «Известия Петроградского совета рабочих депутатов», в них часто печатали главные статьи Ленина.

    В середине 20-х специально построили комплекс на Тверской, где редакция располагалась без малого 85 лет. В разное время в газете работали известнейшие журналисты, писатели, поэты — Горький, Маяковский, Бовин, Кондрашов и многие другие.

    В течение всего советского времени «Известия» оставались важнейшим печатным изданием страны наряду с «Правдой». И сейчас это одно из самых читаемых, авторитетных и цитируемых изданий. Стоит отметить, что первую полосу юбилейного номера открывает поздравление президента.

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