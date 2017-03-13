Газета «Известия» отмечает 100-летний юбилей

100 лет сегодня исполняется одному из флагманов отечественной прессы — газете «Известия».

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Первый номер вышел в дни февральской революции 17-го года. Тогда издание называлось «Известия Петроградского совета рабочих депутатов», в них часто печатали главные статьи Ленина.



В середине 20-х специально построили комплекс на Тверской, где редакция располагалась без малого 85 лет. В разное время в газете работали известнейшие журналисты, писатели, поэты — Горький, Маяковский, Бовин, Кондрашов и многие другие.



В течение всего советского времени «Известия» оставались важнейшим печатным изданием страны наряду с «Правдой». И сейчас это одно из самых читаемых, авторитетных и цитируемых изданий. Стоит отметить, что первую полосу юбилейного номера открывает поздравление президента.