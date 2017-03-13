Истребители и бомбардировщики ЦВО ушли от удара условного противника

Внезапная проверка боеготовности прошла в частях Центрального военного округа.

По сценарию учений, условный противник запланировал массированный удар по аэродромам на Урале. Там объявлена тревога.



В Челябинской области и Пермском крае экипажам боевых самолетов дан приказ срочно перебазироваться с места постоянной дислокации. На рассвете в небо поднимаются истребители МиГ-31 и бомбардировщики Су-24, отправляясь на запасные аэродромы в Поволжье и Западной Сибири.



В учениях также принимают участие подразделения противовоздушной обороны. Они получили задание прикрыть наиболее важные объекты от вражеской авиаатаки.