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  • 13.03, 07:55
Истребители и бомбардировщики ЦВО ушли от удара условного противника. авиация, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Истребители и бомбардировщики ЦВО ушли от удара условного противника

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Истребители и бомбардировщики ЦВО ушли от удара условного противника

Истребители и бомбардировщики ЦВО ушли от удара условного противника

    Внезапная проверка боеготовности прошла в частях Центрального военного округа.

    По сценарию учений, условный противник запланировал массированный удар по аэродромам на Урале. Там объявлена тревога.

    В Челябинской области и Пермском крае экипажам боевых самолетов дан приказ срочно перебазироваться с места постоянной дислокации. На рассвете в небо поднимаются истребители МиГ-31 и бомбардировщики Су-24, отправляясь на запасные аэродромы в Поволжье и Западной Сибири.

    В учениях также принимают участие подразделения противовоздушной обороны. Они получили задание прикрыть наиболее важные объекты от вражеской авиаатаки.

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