Турист из Франции погиб под лавиной в горах Бурятии

На горе Мамай в Бурятии при сходе лавины погиб французский турист.
Под лавину накануне попала группа из восьми туристов, среди которых были трое французов. О гибели одного из иностранцев спасателям сообщили участники восхождения.
Спасатели сегодня добрались до базы у горы Мамай и готовятся подняться к туристам. Обстановка в данном районе сложная, не исключен повторный сход лавины.
Отмечается, что туристы пришли со стороны Иркутской области, в поисково-спасательных подразделениях они не зарегистрированы, передает «Интерфакс».
Спасатели сегодня добрались до базы у горы Мамай и готовятся подняться к туристам. Обстановка в данном районе сложная, не исключен повторный сход лавины.
Отмечается, что туристы пришли со стороны Иркутской области, в поисково-спасательных подразделениях они не зарегистрированы, передает «Интерфакс».
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