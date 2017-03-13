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  • 13.03, 06:23

Турист из Франции погиб под лавиной в горах Бурятии

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Турист из Франции погиб под лавиной в горах Бурятии

Турист из Франции погиб под лавиной в горах Бурятии

На горе Мамай в Бурятии при сходе лавины погиб французский турист.

Под лавину накануне попала группа из восьми туристов, среди которых были трое французов. О гибели одного из иностранцев спасателям сообщили участники восхождения.

Спасатели сегодня добрались до базы у горы Мамай и готовятся подняться к туристам. Обстановка в данном районе сложная, не исключен повторный сход лавины.

Отмечается, что туристы пришли со стороны Иркутской области, в поисково-спасательных подразделениях они не зарегистрированы, передает «Интерфакс».

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