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  • 13.03, 04:53

Инициатору «дня Обамы» пригрозили могилой

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Инициатору «дня Обамы» пригрозили могилой

Инициатору «дня Обамы» пригрозили могилой

В Иллинойсе предложение о праздновании в штате «дня Обамы» вызвало шквал критики и угроз в адрес автора инициативы.

Законопроект о «дне Обамы» внес член законодательного собрания Иллинойса Эндрю Тапеди. Он предложил следалть «день Обамы» выходным в честь 44-го президента США, который хоть и не является уроженцем штата, но начинал свою политическую карьеру в Чикаго.

Однако не все жители Иллинойса приветствовали данную инициативу. Тапеди получил множество звонков и электронных писем от недовольных, сообщает ТАСС. В одном из посланий было сказано: «Мы роем могилу специально для тебя».

Власти штата идею Тапеди в принципе поддерживают, однако делать «день Обамы» выходным не хотят. Соответствующий законопроект также уже внесен на рассмотрение заксобрания.

Предложения подобным образом отметить заслуги Барака Обамы звучат и в других штатах. В Калифорнии местные сенаторы предложили назвать в честь него часть шоссе, а в Нью-Джерси имя Обамы присвоят одной из муниципальных школ.

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