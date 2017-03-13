Инициатору «дня Обамы» пригрозили могилой

В Иллинойсе предложение о праздновании в штате «дня Обамы» вызвало шквал критики и угроз в адрес автора инициативы.
Законопроект о «дне Обамы» внес член законодательного собрания Иллинойса Эндрю Тапеди. Он предложил следалть «день Обамы» выходным в честь 44-го президента США, который хоть и не является уроженцем штата, но начинал свою политическую карьеру в Чикаго.
Однако не все жители Иллинойса приветствовали данную инициативу. Тапеди получил множество звонков и электронных писем от недовольных, сообщает ТАСС. В одном из посланий было сказано: «Мы роем могилу специально для тебя».
Власти штата идею Тапеди в принципе поддерживают, однако делать «день Обамы» выходным не хотят. Соответствующий законопроект также уже внесен на рассмотрение заксобрания.
Предложения подобным образом отметить заслуги Барака Обамы звучат и в других штатах. В Калифорнии местные сенаторы предложили назвать в честь него часть шоссе, а в Нью-Джерси имя Обамы присвоят одной из муниципальных школ.
Однако не все жители Иллинойса приветствовали данную инициативу. Тапеди получил множество звонков и электронных писем от недовольных, сообщает ТАСС. В одном из посланий было сказано: «Мы роем могилу специально для тебя».
Власти штата идею Тапеди в принципе поддерживают, однако делать «день Обамы» выходным не хотят. Соответствующий законопроект также уже внесен на рассмотрение заксобрания.
Предложения подобным образом отметить заслуги Барака Обамы звучат и в других штатах. В Калифорнии местные сенаторы предложили назвать в честь него часть шоссе, а в Нью-Джерси имя Обамы присвоят одной из муниципальных школ.
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