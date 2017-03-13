Немцы и американцы выполнят наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия США и Германии с 13 по 18 марта осмотрит российскую территорию с неба.
Наблюдательный полет немецко-американской миссии в рамках Договора по открытому небу будет выполняться на американском самолете наблюдения ОС-135B с аэродрома Хабаровск (Новый), сообщил РИА Новости начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
В эти же сроки — с 13 по 18 марта — российские инспекторы осмотрят территории Бенилюкса и Германии. Полеты на Ан-30Б будут выполняться с аэродромов открытого неба Завентем/Мельсбрук (Бельгия) и Вунсдорф (Германия).
По словам Рыжкова, это четвертый и пятый наблюдательные полеты России над территориями государств-участников Договора в 2017 году.
В эти же сроки — с 13 по 18 марта — российские инспекторы осмотрят территории Бенилюкса и Германии. Полеты на Ан-30Б будут выполняться с аэродромов открытого неба Завентем/Мельсбрук (Бельгия) и Вунсдорф (Германия).
По словам Рыжкова, это четвертый и пятый наблюдательные полеты России над территориями государств-участников Договора в 2017 году.
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