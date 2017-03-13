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  • 13.03, 01:51

Кузнецова вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

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Кузнецова вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Кузнецова вышла в четвертый круг турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr>

Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в четвертый круг турнира в американском Индиан-Уэллсе.

В третьем круге 8-я ракетка турнира нанесла поражение итальянке Роберте Винчи — 6:2, 2:6, 6:1. Соперницы провел на корте 1 час 38 минут.

Следующей соперницей Кузнецовой станет француженка Каролин Гарсия.


Еще один россиянин Михаил Южный завершил свое выступление, проиграв во втором круге болгарину Григору Димитрову — 4:6, 0:6.

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