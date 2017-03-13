Кузнецова вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

You heard it here first! 👂@SvetlanaK27 is into the 4R with a 6–2 2–6 6–1 win over Vinci. Will meet No. 21 seed Caroline Garcia #BNPPO17 pic.twitter.com/ch0tJ26nCO — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 12 марта 2017 г.

В третьем круге 8-я ракетка турнира нанесла поражение итальянке Роберте Винчи — 6:2, 2:6, 6:1. Соперницы провел на корте 1 час 38 минут.Следующей соперницей Кузнецовой станет француженка Каролин Гарсия.Еще один россиянин Михаил Южный завершил свое выступление, проиграв во втором круге болгарину Григору Димитрову — 4:6, 0:6.