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  • 13.03, 01:51

Пожар на химзаводе в Тольятти тушили целый день

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Пожар на химзаводе в Тольятти тушили целый день

Пожар на химзаводе в Тольятти тушили целый день

Пожар на химзаводе в Тольятти тушили целый день
  • Фото: ncuks.mchs.russia /vk.com

    • Пожар, вспыхнувший в воскресенье утром на заводе «Куйбышевазот» в Тольятти, удалось потушить только в ночь на понедельник.

    Светлана Тайшманова, пресс-секретарь Центрального регионального центра МЧС РФ: «Пожар в Тольятти ликвидирован ровно в полночь по московскому времени. Его причины устанавливаются».

    В ликвидации ЧП принимали участие 232 человека, было задействовано 44 единицы техники, в том числе — пожарный поезд, сообщает «Интерфакс».


    Пожар на «Куйбышевазоте» произошел на производстве циклогексанона, он начался утром в воскресенье. В 16:00 пожарные сообщили о локализации возгорания.

    По информации председателя совета директоров предприятия Виктора Герасименко, возможной причиной пожара могла стать утечка химической жидкости. Он также заверил, что экологической угрозы городу нет.

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