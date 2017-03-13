Пожар на химзаводе в Тольятти тушили целый день

Пожар, вспыхнувший в воскресенье утром на заводе «Куйбышевазот» в Тольятти, удалось потушить только в ночь на понедельник.
Светлана Тайшманова, пресс-секретарь Центрального регионального центра МЧС РФ: «Пожар в Тольятти ликвидирован ровно в полночь по московскому времени. Его причины устанавливаются».
В ликвидации ЧП принимали участие 232 человека, было задействовано 44 единицы техники, в том числе — пожарный поезд, сообщает «Интерфакс».
Пожар на «Куйбышевазоте» произошел на производстве циклогексанона, он начался утром в воскресенье. В 16:00 пожарные сообщили о локализации возгорания.
В ликвидации ЧП принимали участие 232 человека, было задействовано 44 единицы техники, в том числе — пожарный поезд, сообщает «Интерфакс».
Пожар на ПАО «КуйбышевАзот» в г.о. Тольятти ликвидирован https://t.co/1ZM2LUQ1Fa pic.twitter.com/WRI82S7Q4V— ГУ МЧС Самара (@MCHS63) 12 марта 2017 г.
Пожар на «Куйбышевазоте» произошел на производстве циклогексанона, он начался утром в воскресенье. В 16:00 пожарные сообщили о локализации возгорания.
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