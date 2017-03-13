Российские корабли «Ямал» и «Двиница-50» вернулись в Чёрное море из похода в Сирию

Большой десантный корабль Черноморского флота «Ямал» и грузовое судно
«Двиница-50» из состава вспомогательных сил ВМФ РФ в воскресенье вошли в Чёрное море после похода в Сирию и в настоящее время идут на базу.
Корабли возвращаются из похода в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море, сообщает «Интерфакс».
По информации зарубежных СМИ, десантные корабли, вспомогательные суда ВМФ России и зафрахтованные суда участвуют в операции по снабжению и доставке боеприпасов для российской авиагруппы в Латакии и армии САР, борющейся с террористическими группировками «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (запрещены в РФ).
По информации зарубежных СМИ, десантные корабли, вспомогательные суда ВМФ России и зафрахтованные суда участвуют в операции по снабжению и доставке боеприпасов для российской авиагруппы в Латакии и армии САР, борющейся с террористическими группировками «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (запрещены в РФ).
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