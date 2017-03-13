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  • 13.03, 00:19

Биатлонист Волков выиграл общий зачет Кубка IBU

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Биатлонист Волков выиграл общий зачет Кубка IBU

Биатлонист Волков выиграл общий зачет Кубка IBU

Российский биатлонист Алексей Волков стал обладателем большого Хрустального глобуса Кубка IBU.

Заключительный этап Кубка IBU завершился в эстонском Отепя в воскресенье. Волков, который не принимал участия в последних гонках, в итоге с 713 баллами сохранил первое место в общем зачете.

Вторым стал еще один россиянин Александр Логинов (705), тройку замкнул француз Антонин Гигонна (475).

Ранее Волков также завоевал малый Хрустальный глобус Кубка IBU в гонках преследования.

У женщин общий зачет Кубка IBU выиграла россиянка Дарья Виролайнен.

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