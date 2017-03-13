Биатлонист Волков выиграл общий зачет Кубка IBU

Российский биатлонист Алексей Волков стал обладателем большого Хрустального глобуса Кубка IBU.
Заключительный этап Кубка IBU завершился в эстонском Отепя в воскресенье. Волков, который не принимал участия в последних гонках, в итоге с 713 баллами сохранил первое место в общем зачете.
Вторым стал еще один россиянин Александр Логинов (705), тройку замкнул француз Антонин Гигонна (475).
Ранее Волков также завоевал малый Хрустальный глобус Кубка IBU в гонках преследования.
У женщин общий зачет Кубка IBU выиграла россиянка Дарья Виролайнен.
Вторым стал еще один россиянин Александр Логинов (705), тройку замкнул француз Антонин Гигонна (475).
Ранее Волков также завоевал малый Хрустальный глобус Кубка IBU в гонках преследования.
У женщин общий зачет Кубка IBU выиграла россиянка Дарья Виролайнен.
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