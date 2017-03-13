Биатлонист Волков выиграл общий зачет Кубка IBU

Заключительный этап Кубка IBU завершился в эстонском Отепя в воскресенье. Волков, который не принимал участия в последних гонках, в итоге с 713 баллами сохранил первое место в общем зачете.Вторым стал еще один россиянин Александр Логинов (705), тройку замкнул француз Антонин Гигонна (475).Ранее Волков также завоевал малый Хрустальный глобус Кубка IBU в гонках преследования.У женщин общий зачет Кубка IBU выиграла россиянка Дарья Виролайнен.