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  • 13.03, 00:19

Мужчина с ножом атаковал прохожих в немецком Франкентале

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Мужчина с ножом атаковал прохожих в немецком Франкентале

Мужчина с ножом атаковал прохожих в немецком Франкентале

В немецком городе Франкенталь мужчина с ножом ранил несколько человек на улице.

По данным ТАСС, ранения получили четыре человека. Нападение произошло в центре города. Преступник задержан.

По предварительным данным, это 29-летний египтянин, который сбежал из бара, не заплатив за заказ. Когда он покинул заведение, хозяин вышел за ним и попытался задержать, однако приезжий достал нож и убежал, нанося ранения прохожим.


За последние дни в Германии произошло несколько случаев нападения на прохожих. На вокзале в Дюссельдорфе мужчина с топором ранил семерых человек. А вскоре в том же городе неизвестный напал на людей с мачете.

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