Мужчина с ножом атаковал прохожих в немецком Франкентале

В немецком городе Франкенталь мужчина с ножом ранил несколько человек на улице.
По данным ТАСС, ранения получили четыре человека. Нападение произошло в центре города. Преступник задержан.
По предварительным данным, это 29-летний египтянин, который сбежал из бара, не заплатив за заказ. Когда он покинул заведение, хозяин вышел за ним и попытался задержать, однако приезжий достал нож и убежал, нанося ранения прохожим.
За последние дни в Германии произошло несколько случаев нападения на прохожих. На вокзале в Дюссельдорфе мужчина с топором ранил семерых человек. А вскоре в том же городе неизвестный напал на людей с мачете.
По предварительным данным, это 29-летний египтянин, который сбежал из бара, не заплатив за заказ. Когда он покинул заведение, хозяин вышел за ним и попытался задержать, однако приезжий достал нож и убежал, нанося ранения прохожим.
#Frankenthal Innenstadt -29-Jähriger verletzt am Abend Personen mit einem Messer. Tatverdächtiger ist festgenommen.https://t.co/cPvYPA4Y4O— Polizei Rheinpfalz (@PP_Rheinpfalz) 12 марта 2017 г.
За последние дни в Германии произошло несколько случаев нападения на прохожих. На вокзале в Дюссельдорфе мужчина с топором ранил семерых человек. А вскоре в том же городе неизвестный напал на людей с мачете.
Комментарии