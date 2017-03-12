Один из основателей ДНР Макович скончался в Донецке

В Донецке после длительной болезни умер первый спикер парламента самопровозглашенной ДНР Владимир Макович.
Как сообщает РИА Новости, причиной смерти Маковича стала опухоль головного мозга, выявленная еще до событий в Донбассе.
Источник: «К сожалению, Владимир Иванович умер незадолго до проведения операции — проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков».
Макович возглавил Народный совет ДНР 18 июля 2014 года. Он первый провозгласил Донецкую народную республику в зале заседаний Дома правительства в апреле 2014 года. Впоследствии вошел в состав временного правительства, затем стал заместителем председателя президиума Верховного совета ДНР. 18 июля 2014 года возглавил парламент.
Источник: «К сожалению, Владимир Иванович умер незадолго до проведения операции — проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков».
Макович возглавил Народный совет ДНР 18 июля 2014 года. Он первый провозгласил Донецкую народную республику в зале заседаний Дома правительства в апреле 2014 года. Впоследствии вошел в состав временного правительства, затем стал заместителем председателя президиума Верховного совета ДНР. 18 июля 2014 года возглавил парламент.
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