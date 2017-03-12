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  • 13.03, 00:19

Один из основателей ДНР Макович скончался в Донецке

5 комментариев
  • Фото РИА Новости, Наталья Селиверстова
Один из основателей ДНР Макович скончался в Донецке

Один из основателей ДНР Макович скончался в Донецке

Один из основателей ДНР Макович скончался в Донецке
  • Фото РИА Новости, Наталья Селиверстова

    • В Донецке после длительной болезни умер первый спикер парламента самопровозглашенной ДНР Владимир Макович.

    Как сообщает РИА Новости, причиной смерти Маковича стала опухоль головного мозга, выявленная еще до событий в Донбассе.

    Источник: «К сожалению, Владимир Иванович умер незадолго до проведения операции — проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков».

    Макович возглавил Народный совет ДНР 18 июля 2014 года. Он первый провозгласил Донецкую народную республику в зале заседаний Дома правительства в апреле 2014 года. Впоследствии вошел в состав временного правительства, затем стал заместителем председателя президиума Верховного совета ДНР. 18 июля 2014 года возглавил парламент.

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