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  • 12.03, 22:49

Генассамблея ООН проведет заседание памяти Чуркина 21 марта

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Генассамблея ООН проведет заседание памяти Чуркина 21 марта

Генассамблея ООН проведет заседание памяти Чуркина 21 марта

Специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН в память о скончавшемся 20 февраля постпреде России при ООН Виталии Чуркине назначено на 21 марта.

Дэниел Томас, пресс-секретарь председателя 71-й сессии ГА: «Заседание состоится во вторник, 21 марта, в 10 утра (по времени Нью-Йорка)».

Встречу откроет председатель Генассамблеи Питер Томсон, который сам выступил с инициативой проведения мемориального мероприятия, передает ТАСС.

Подобной чести удостаиваются главы государств и видные политические деятели. В последний раз Генеральная Ассамблея отдавала дань памяти лидеру кубинской революции Фиделю Кастро, который скончался 25 ноября 2016 года.

Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя РФ при ООН с 8 апреля 2006 года, ушел из жизни 20 февраля — за день до своего 65-летия. Он скончался на рабочем посту. Президент России Владимир Путин посмертно наградил дипломата орденом Мужества.

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