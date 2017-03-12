Генассамблея ООН проведет заседание памяти Чуркина 21 марта

Специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН в память о скончавшемся 20 февраля постпреде России при ООН Виталии Чуркине назначено на 21 марта.
Дэниел Томас, пресс-секретарь председателя 71-й сессии ГА: «Заседание состоится во вторник, 21 марта, в 10 утра (по времени Нью-Йорка)».
Встречу откроет председатель Генассамблеи Питер Томсон, который сам выступил с инициативой проведения мемориального мероприятия, передает ТАСС.
Подобной чести удостаиваются главы государств и видные политические деятели. В последний раз Генеральная Ассамблея отдавала дань памяти лидеру кубинской революции Фиделю Кастро, который скончался 25 ноября 2016 года.
Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя РФ при ООН с 8 апреля 2006 года, ушел из жизни 20 февраля — за день до своего 65-летия. Он скончался на рабочем посту. Президент России Владимир Путин посмертно наградил дипломата орденом Мужества.
Встречу откроет председатель Генассамблеи Питер Томсон, который сам выступил с инициативой проведения мемориального мероприятия, передает ТАСС.
Подобной чести удостаиваются главы государств и видные политические деятели. В последний раз Генеральная Ассамблея отдавала дань памяти лидеру кубинской революции Фиделю Кастро, который скончался 25 ноября 2016 года.
Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя РФ при ООН с 8 апреля 2006 года, ушел из жизни 20 февраля — за день до своего 65-летия. Он скончался на рабочем посту. Президент России Владимир Путин посмертно наградил дипломата орденом Мужества.
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