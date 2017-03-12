Автобус загорелся и взорвался на дороге в Краснодаре

В полиции сообщили, что у пассажирского микроавтобуса взорвался газовый баллон.
«ПАЗ» двигался по Ростовскому шоссе в Краснодаре, примерно в 19:15 в салоне начался пожар. Водитель остановил маршрутный автобус и помог пассажирам эвакуироваться. Благодаря его действиям жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать.
ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Через некоторое время произошел взрыв газового баллона».
По предварительным данным, причиной возгорания в машине стало короткое замыкание электропроводки, передает «Интерфакс».
На место, где взорвалась маршрутка, прибыли сотрудники оперативных служб города. Детали случившегося устанавливаются.
ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Через некоторое время произошел взрыв газового баллона».
По предварительным данным, причиной возгорания в машине стало короткое замыкание электропроводки, передает «Интерфакс».
На место, где взорвалась маршрутка, прибыли сотрудники оперативных служб города. Детали случившегося устанавливаются.
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