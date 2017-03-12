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  • 12.03, 22:49

Эрдоган сравнил Нидерланды с банановой республикой, которую «не кусают»

3 комментария

Эрдоган сравнил Нидерланды с банановой республикой, которую «не кусают»

Эрдоган сравнил Нидерланды с банановой республикой, которую «не кусают»

Нидерланды ведут себя как «банановая республика». С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает агентство Reuters, слова Эрдогана прозвучали в ходе выступления в провинции Коджаэли.

Реджеп Тайип Эрдоган: «Европа возразила что-нибудь? Нет. Почему? Потому что они не кусают друг друга. Нидерланды действуют как банановая республика».

Ранее Реджеп Эрдоган на фоне дипломатического скандала обвинил Нидерланды в фашизме и пригрозил запретить дипломатам из этой страны въезд в Турцию.

Напряженность в дипломатических отношениях между Турцией и Нидерландами возникла после того, как голландские власти не выдали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который планировал выступить на митинге в Роттердаме. Кроме этого, они выдворили из страны министра по делам семьи Фатму Бетюль Сайян Кайя, которая также пыталась попасть на этот митинг.

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