Эрдоган сравнил Нидерланды с банановой республикой, которую «не кусают»

Нидерланды ведут себя как «банановая республика». С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Как сообщает агентство Reuters, слова Эрдогана прозвучали в ходе выступления в провинции Коджаэли.
Реджеп Тайип Эрдоган: «Европа возразила что-нибудь? Нет. Почему? Потому что они не кусают друг друга. Нидерланды действуют как банановая республика».
Ранее Реджеп Эрдоган на фоне дипломатического скандала обвинил Нидерланды в фашизме и пригрозил запретить дипломатам из этой страны въезд в Турцию.
не выдали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который планировал выступить на митинге в Роттердаме. Кроме этого, они выдворили из страны министра по делам семьи Фатму Бетюль Сайян Кайя, которая также пыталась попасть на этот митинг.
Реджеп Тайип Эрдоган: «Европа возразила что-нибудь? Нет. Почему? Потому что они не кусают друг друга. Нидерланды действуют как банановая республика».
Ранее Реджеп Эрдоган на фоне дипломатического скандала обвинил Нидерланды в фашизме и пригрозил запретить дипломатам из этой страны въезд в Турцию.
не выдали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который планировал выступить на митинге в Роттердаме. Кроме этого, они выдворили из страны министра по делам семьи Фатму Бетюль Сайян Кайя, которая также пыталась попасть на этот митинг.
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