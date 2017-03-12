Telegram в тестовом режиме запустил функцию бесплатных звонков

Звонки в мессенджере защищены системой шифрования end-to-end . Пользователь сможет ограничить список контактов, которые смогут ему позвонить или вообще закрыть эту функцию.

5 Интернет

технологии

Об этом сообщается на официальном канале Telegram Info. Чтобы протестировать новую функцию, нужно установить последнюю бета-версию, затем перейти в раздел настроек и выбрать Switch Backend. Потребуется пройти еще одну регистрацию. После этого возможность бесплатных звонков будет активирована.



Если пользователь захочет вернуться к старой версии Telegram, то это можно будет сделать в том же разделе настроек.

