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  • 12.03, 21:18

Telegram в тестовом режиме запустил функцию бесплатных звонков

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Telegram в тестовом режиме запустил функцию бесплатных звонков

Telegram в тестовом режиме запустил функцию бесплатных звонков

Звонки в мессенджере защищены системой шифрования end-to-end. Пользователь сможет ограничить список контактов, которые смогут ему позвонить или вообще закрыть эту функцию.

Об этом сообщается на официальном канале Telegram Info. Чтобы протестировать новую функцию, нужно установить последнюю бета-версию, затем перейти в раздел настроек и выбрать Switch Backend. Потребуется пройти еще одну регистрацию. После этого возможность бесплатных звонков будет активирована.

Если пользователь захочет вернуться к старой версии Telegram, то это можно будет сделать в том же разделе настроек.

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