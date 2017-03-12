На Урале пьяный смотритель забыл женщину с ребенком на колесе обозрения

В Верхней Пышме смотритель парка аттракционов забыл женщину и ее трехлетнего сына на колесе обозрения. Посетителям пришлось провести на морозе в кабинках более часа.
По словам 29-летней женщины, мужчина, посадивший ее и ребенка на колесо обозрения, не реагировал на сигналы о помощи, а через некоторое время отключил аттракцион и ушел.
Женщина дозвонилась до руководства парка и вызвала полицию и МЧС. Пострадавших спустили на землю спустя 50 минут после звонка в экстренные службы, передает РИА Новости.
Смотритель колеса обозрения признался, что забыл про людей, катавшихся на аттракционе. По данным местных журналистов, работник парка развлечений был пьян. Местные правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.
Женщина дозвонилась до руководства парка и вызвала полицию и МЧС. Пострадавших спустили на землю спустя 50 минут после звонка в экстренные службы, передает РИА Новости.
Смотритель колеса обозрения признался, что забыл про людей, катавшихся на аттракционе. По данным местных журналистов, работник парка развлечений был пьян. Местные правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.
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