В Москве маленький ребенок погиб, выпав из окна квартиры

Тело ребенка 2015 года рождения нашли сегодня вечером возле одного из жилых домов на Мячковском бульваре. При его осмотре обнаружили травмы, характерные для падения с большой высоты.По предварительной версии, малыш залез на подоконник по сумкам с вещами, которые стояли возле открытого окна. Ребенок не удержался и выпал вниз. Его отец в тот момент спал, а мать находилась в другой комнате.Следователи опрашивают родителей и свидетелей случившегося, чтобы установить все детали произошедшего.: «По результатам проверки будет принято процессуальное решение».В связи с этим трагическим происшествием в Следственном комитете напомнили, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами.