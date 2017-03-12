Очевидцы пытались сжечь автобус с пассажирами, протаранивший толпу на Гаити

На севере Гаити во время карнавала автобус въехал в толпу бродячих музыкантов. Под колесами погибли 34 человека, еще 15 пострадали.
Представитель ведомства гражданской обороны Гаити рассказал, что вначале автобус сбил двоих пешеходов, один из которых погиб, а затем въехал в толпу уличных музыкантов рара, убив 33 из них.
Очевидцы случившегося в ярости попытались сжечь автобус, в котором в тот момент находился не только водитель, но и пассажиры. На помощь им пришли правоохранители, которые спрятали людей из автобуса в полицейском участке.
Трагический инцидент произошел в городе Гонаив в 150 километрах от столицы Гаити. На место ЧП прибыли врачи и спасательные службы, передает AFP.
Выступления уличных музыкантов рара начинаются с Пепельной среды, которая в этом году пришлась на 1 марта. Они продолжаются до пасхального воскресенья. Весь этот период продолжается карнавал. Музыканты рара используют для выступлений цилиндрические бамбуковые трубы, барабаны, гуиро, маркасы и колокольчики.
Очевидцы случившегося в ярости попытались сжечь автобус, в котором в тот момент находился не только водитель, но и пассажиры. На помощь им пришли правоохранители, которые спрятали людей из автобуса в полицейском участке.
Трагический инцидент произошел в городе Гонаив в 150 километрах от столицы Гаити. На место ЧП прибыли врачи и спасательные службы, передает AFP.
Выступления уличных музыкантов рара начинаются с Пепельной среды, которая в этом году пришлась на 1 марта. Они продолжаются до пасхального воскресенья. Весь этот период продолжается карнавал. Музыканты рара используют для выступлений цилиндрические бамбуковые трубы, барабаны, гуиро, маркасы и колокольчики.
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