Автобус протаранил толпу на Гаити: более 30 погибших

Трагическое происшествие случилось в городе Гонаив на севере Гаити, в 150 километрах от столицы республики —
Порт-о-Пренс.
На месте ЧП, где автобус въехал в толпу людей, проводится спасательная операция. Обстоятельства случившегося уточняются.
На месте погибли 33 человека, но общее число жертв — не менее 34, передает AFP со ссылкой на представителей гражданской защиты. Еще 15 человек получили серьезные травмы.
По данным властей, вначале автобус сбил двоих человек, один из которых погиб, а затем врезался в толпу музыкантов на скорости, пишет The Daily Star.
На месте погибли 33 человека, но общее число жертв — не менее 34, передает AFP со ссылкой на представителей гражданской защиты. Еще 15 человек получили серьезные травмы.
По данным властей, вначале автобус сбил двоих человек, один из которых погиб, а затем врезался в толпу музыкантов на скорости, пишет The Daily Star.
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