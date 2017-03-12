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  • 12.03, 19:47

Автобус протаранил толпу на Гаити: более 30 погибших

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Автобус протаранил толпу на Гаити: более 30 погибших

Автобус протаранил толпу на Гаити: более 30 погибших

Автобус протаранил толпу на Гаити: более 30 погибших
  • Фото: 509zone.com

    • Трагическое происшествие случилось в городе Гонаив на севере Гаити, в 150 километрах от столицы республики — Порт-о-Пренс.

    На месте ЧП, где автобус въехал в толпу людей, проводится спасательная операция. Обстоятельства случившегося уточняются.

    На месте погибли 33 человека, но общее число жертв — не менее 34, передает AFP со ссылкой на представителей гражданской защиты. Еще 15 человек получили серьезные травмы.

    По данным властей, вначале автобус сбил двоих человек, один из которых погиб, а затем врезался в толпу музыкантов на скорости, пишет The Daily Star.

    Автобус протаранил толпу на Гаити: более 30 погибших. Гаити, ДТП, автобусы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: 509zone.com

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