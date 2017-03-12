Два человека стали жертвами давки на концерте в Аргентине

По меньшей мере два человека погибли в результате давки на концерте в Аргентине, около 50 пострадали.
Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и источники в медицинских учреждениях города, инцидент произошел на сольном концерте музыканта Индио Солари в городе Олаваррии провинции Буэнос-Айрес, на котором присутствовали порядка 200 тысяч зрителей.
Давка началась после того, как большая группа людей проникла на концерт и спровоцировала давление на тех, кто стоял ближе к сцене. По данным Voz, десятки людей получили множественные травмы и находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщается, артист прервал концерт во время исполнения третьей песни, призвав оказать помощь людям, упавшим под напором толпы.
Прокурор города Сюзанна Алонсо подтвердила гибель двоих человек, однако отметила, что пока сложно определить точное число пострадавших.
Давка началась после того, как большая группа людей проникла на концерт и спровоцировала давление на тех, кто стоял ближе к сцене. По данным Voz, десятки людей получили множественные травмы и находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщается, артист прервал концерт во время исполнения третьей песни, призвав оказать помощь людям, упавшим под напором толпы.
Прокурор города Сюзанна Алонсо подтвердила гибель двоих человек, однако отметила, что пока сложно определить точное число пострадавших.
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