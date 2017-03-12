Турецкие эксперты раскрыли цели визита Эрдогана в Москву

В Москву сразу после праздников вдруг потянулись гости. Практически одновременно столицу России посетили глава МИД ФРГ Габриэль, израильский премьер Нетаньяху, турецкий президент Эрдоган.
У Путина на уходящей неделе встречи были одна за другой. Обсуждали Сирию, но в Москве. Немцы говорили о гуманитарной ситуации и беженцах. А вот Нетаньяху приезжал в третий раз за год, обсуждал сирийский вопрос, но, пользуясь случаем, пожаловался на иранцев: якобы те хотят под прикрытием сирийской войны остаться в регионе и проникнуть в Израиль. Появившийся вслед за ним Эрдоган тоже стал жаловаться, но уже на курдов.
Кажется, что на совете сотрудничества высшего уровня Эрдоган соглашается буквально на все: строить трубопровод «Турецкий поток» и атомную станцию «Аккую», хотя эти проекты были заморожены. Просит отменить визы в РФ, говорит о покупке систем С-400. А в турецких газетах, как рефрен: надеемся, что за закрытыми дверями Эрдоган сказал Путину то, о чем нельзя говорить вслух. О чем идет речь, корреспондент НТВ Иван Трушкин выяснил у турецких аналитиков.
В длинных и выверенных до запятой выступлениях на совместной пресс-конференции самое интересное всегда в деталях. Одно только обращение Эрдогана к Путину подчеркивает: от былого недоверия вроде бы не осталось и следа. А вот российский лидер публично предпочитает на личности не переходить.
В Турции объясняют: такое желание непременно именовать Путина другом — не случайно. Аналитик Гарет Дженкинс, почти 30 лет живущий в Стамбуле, рассказывает, что для Эрдогана эта встреча куда важнее. В частности, с точки зрения цифр — в Турции замедляется экономический рост. Возвращение российских туристов на пляжи Антальи, а турецких овощей — в российские магазины ситуацию точно подправит. Но даже не это главное.
Гарет Дженкинс, аналитик: «Сейчас Эрдогана можно назвать изолированным. У него огромные проблемы с Европой из-за мигрантов и того, как он закручивает гайки внутри страны. У него есть надежды на администрацию Трампа, но они пока не оправдались. И ему нужно, чтобы его видели общающимся с одним из мировых лидеров. Это просто поднимает его престиж».
В Стамбуле уверяют, что Эрдоган привез Путину новые предложения по Сирии. Если так и было, то обсуждали их за наглухо закрытыми дверями, а на публике сирийскую тему и борьбу с терроризмом вспоминали только после экономических пунктов повестки.
Хакан Гюинеш, политолог, профессор факультета политических наук Стамбульского университета: «Финальное, окончательное решение все равно будет принято на встрече Россия — США, а не на встрече Россия — Турция. Мы все же говорим о судьбе всего Ближнего Востока, о его будущем».
Эрдогана в эти дни обвиняют, что он сосредоточен не на борьбе с ИГИЛ, а пытается обуздать курдов, опасаясь, что те устроят на сирийской территории собственную автономию. По слухам, идею противостоять курдам сообща Эрдоган привез в Москву.
Реджеп Тайип Эрдоган: «Есть ситуация в Манджибе. Мы хотели бы во взаимодействии с Россией и силами международной коалиции обеспечить возвращение в этот город местных жителей и освобождение его от оккупации террористических организаций».
Эта цитата требует чуть более расширенного перевода с «турецкого на русский»: в сирийском Манджибе сейчас находятся курдские формирования, вставшие на пути продвижения турецких войск. Москва их террористами вовсе не считает. Более того, совместно воюет против ИГИЛ (запрещенной в России организации — ред.).
Гарет Дженкинс: «Думаю, Эрдоган сейчас пытается уговорить США и Россию не кооперироваться с курдами. У Москвы сейчас хорошие отношения с сирийским правительством и нормальные отношения с сирийскими курдами. Полагаю, что турецкая позиция по Сирии в этом отношении весьма слаба».
Ради Турции Эрдоган предлагает России и США отвернуться от былых союзников в борьбе с терроризмом. И тут же в Москве объявляет, зачем ему это нужно: следующим шагом он видит наступление на Ракку, именуемую столицей «Исламского государства». И хочет, чтобы ему как минимум не мешали.
Хакан Гюнеш: «Столица ИГИЛ точно падет в течение 3–4 месяцев под напором курдов, или благодаря действиями войск Асада, или же турков. Для того, кто водрузит над Раккой свой флаг, — это будет очень символичный момент. У Турции в мире, в том числе и в России, сложился не очень приятный имидж пособников ИГИЛ. Взятие Ракки позволит этот имидж изменить».
Планы грандиозные, но вряд ли выполнимые. Ни один из стамбульских собеседников НТВ перспектив для истинной дружбы России и Турции не увидел. Куда эффективнее конструктивное партнерство. Как шаг навстречу, именно Анкара может помочь России разговаривать с НАТО. Турция входит в Североатлантический блок, но не всегда солидарна с его целями.
Эмре Эршен, доцент факультета политологии и международных отношений университета Мармара: «То, где мы можем работать вместе, это Черное море. В Черном море НАТО планирует постоянное военное присутствие. И у Турции есть значительные сомнения, несмотря на то, что Турция — член альянса, Черное море она хотела бы сохранить стабильным и мирным. И тут у Москвы похожие цели».
Эрдоган приехал в Москву за месяц до референдума об усилении президентской власти. Если предложенные им поправки в конституцию одобрят, то пост премьера вообще упразднят, и турецкий лидер сосредоточит в своих руках невероятную власть и сможет избираться еще на два срока. Понятно, что в глазах избирателя выглядишь гораздо привлекательнее, когда тебя принимают в лучших домах.
Подробности — в видеоматериале.
Кажется, что на совете сотрудничества высшего уровня Эрдоган соглашается буквально на все: строить трубопровод «Турецкий поток» и атомную станцию «Аккую», хотя эти проекты были заморожены. Просит отменить визы в РФ, говорит о покупке систем С-400. А в турецких газетах, как рефрен: надеемся, что за закрытыми дверями Эрдоган сказал Путину то, о чем нельзя говорить вслух. О чем идет речь, корреспондент НТВ Иван Трушкин выяснил у турецких аналитиков.
В длинных и выверенных до запятой выступлениях на совместной пресс-конференции самое интересное всегда в деталях. Одно только обращение Эрдогана к Путину подчеркивает: от былого недоверия вроде бы не осталось и следа. А вот российский лидер публично предпочитает на личности не переходить.
В Турции объясняют: такое желание непременно именовать Путина другом — не случайно. Аналитик Гарет Дженкинс, почти 30 лет живущий в Стамбуле, рассказывает, что для Эрдогана эта встреча куда важнее. В частности, с точки зрения цифр — в Турции замедляется экономический рост. Возвращение российских туристов на пляжи Антальи, а турецких овощей — в российские магазины ситуацию точно подправит. Но даже не это главное.
Гарет Дженкинс, аналитик: «Сейчас Эрдогана можно назвать изолированным. У него огромные проблемы с Европой из-за мигрантов и того, как он закручивает гайки внутри страны. У него есть надежды на администрацию Трампа, но они пока не оправдались. И ему нужно, чтобы его видели общающимся с одним из мировых лидеров. Это просто поднимает его престиж».
В Стамбуле уверяют, что Эрдоган привез Путину новые предложения по Сирии. Если так и было, то обсуждали их за наглухо закрытыми дверями, а на публике сирийскую тему и борьбу с терроризмом вспоминали только после экономических пунктов повестки.
Хакан Гюинеш, политолог, профессор факультета политических наук Стамбульского университета: «Финальное, окончательное решение все равно будет принято на встрече Россия — США, а не на встрече Россия — Турция. Мы все же говорим о судьбе всего Ближнего Востока, о его будущем».
Эрдогана в эти дни обвиняют, что он сосредоточен не на борьбе с ИГИЛ, а пытается обуздать курдов, опасаясь, что те устроят на сирийской территории собственную автономию. По слухам, идею противостоять курдам сообща Эрдоган привез в Москву.
Реджеп Тайип Эрдоган: «Есть ситуация в Манджибе. Мы хотели бы во взаимодействии с Россией и силами международной коалиции обеспечить возвращение в этот город местных жителей и освобождение его от оккупации террористических организаций».
Эта цитата требует чуть более расширенного перевода с «турецкого на русский»: в сирийском Манджибе сейчас находятся курдские формирования, вставшие на пути продвижения турецких войск. Москва их террористами вовсе не считает. Более того, совместно воюет против ИГИЛ (запрещенной в России организации — ред.).
Гарет Дженкинс: «Думаю, Эрдоган сейчас пытается уговорить США и Россию не кооперироваться с курдами. У Москвы сейчас хорошие отношения с сирийским правительством и нормальные отношения с сирийскими курдами. Полагаю, что турецкая позиция по Сирии в этом отношении весьма слаба».
Ради Турции Эрдоган предлагает России и США отвернуться от былых союзников в борьбе с терроризмом. И тут же в Москве объявляет, зачем ему это нужно: следующим шагом он видит наступление на Ракку, именуемую столицей «Исламского государства». И хочет, чтобы ему как минимум не мешали.
Хакан Гюнеш: «Столица ИГИЛ точно падет в течение 3–4 месяцев под напором курдов, или благодаря действиями войск Асада, или же турков. Для того, кто водрузит над Раккой свой флаг, — это будет очень символичный момент. У Турции в мире, в том числе и в России, сложился не очень приятный имидж пособников ИГИЛ. Взятие Ракки позволит этот имидж изменить».
Планы грандиозные, но вряд ли выполнимые. Ни один из стамбульских собеседников НТВ перспектив для истинной дружбы России и Турции не увидел. Куда эффективнее конструктивное партнерство. Как шаг навстречу, именно Анкара может помочь России разговаривать с НАТО. Турция входит в Североатлантический блок, но не всегда солидарна с его целями.
Эмре Эршен, доцент факультета политологии и международных отношений университета Мармара: «То, где мы можем работать вместе, это Черное море. В Черном море НАТО планирует постоянное военное присутствие. И у Турции есть значительные сомнения, несмотря на то, что Турция — член альянса, Черное море она хотела бы сохранить стабильным и мирным. И тут у Москвы похожие цели».
Эрдоган приехал в Москву за месяц до референдума об усилении президентской власти. Если предложенные им поправки в конституцию одобрят, то пост премьера вообще упразднят, и турецкий лидер сосредоточит в своих руках невероятную власть и сможет избираться еще на два срока. Понятно, что в глазах избирателя выглядишь гораздо привлекательнее, когда тебя принимают в лучших домах.
Подробности — в видеоматериале.
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