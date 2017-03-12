Эксперты рекомендуют заклеивать камеру смартфона после утечек в WikiLeaks

Пока некоторая часть американской общественности ждала компромата на Дональда Трампа, желая получить повод для импичмента, настоящей сенсацией стали новые публикации на WikiLeaks.
Теперь речь идет не только о прослушке. В любые компьютеры, телефоны — во все, что имеет доступ в Интернет, ЦРУ при необходимости просто заходит. Слово «хакнуть» уже почти не употребляется, ведь взломали эти устройства и их системы давным-давно.
Джулиан Ассанж, главный редактор сайта WikiLeaks: «Сейчас ЦРУ потеряло контроль над своим киберарсеналом. Речь идет о троянах, вирусах, вредоносных шпионских программах, разработанных для проникновения в смартфоны, телевизоры, ноутбуки. Чтобы можно было контролировать их дистанционно, снимать информацию, включать или выключать их».
Сейчас опасен даже выключенный телевизор — особенно, судя по опубликованным документам, «умные» аппараты от Samsung. Якобы они скрытно могут записывать звук и передавать информацию ЦРУ на серверы с ожидаемым названием — «Карманный Путин». Ведь нас еще недавно убеждали, что на выборах американского президента без русских хакеров не обошлось. Смысл просьбы «выключить свои мобильные телефоны» уже никогда не будет прежним.
Аналитик Лайонел Нейшн — не параноик. Но от его советов по сохранению конфиденциальности напряжение только растет. Чтобы заклеить камеру телефона он рекомендует использовать любую наклейку, но вот что делать с микрофоном, эксперт не уточняет.
Лайонел Нейшн: «Ты не сможешь выключить iPhone простым нажатием кнопки. Возможно, ты будешь думать, что выключил его, но на самом деле это не так. Он все еще работает, потому что из него просто нельзя вытащить батарею. Удачи!»
Основатель Facebook Марк Цукерберг всегда это знал. Сначала его фото с заклеенными камерой и микрофоном на ноутбуке вызывало улыбку. Но в итоге шутки сменились размышлениями: лидер индустрии не мог сделать это просто так.
Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Джулиан Ассанж, главный редактор сайта WikiLeaks: «Сейчас ЦРУ потеряло контроль над своим киберарсеналом. Речь идет о троянах, вирусах, вредоносных шпионских программах, разработанных для проникновения в смартфоны, телевизоры, ноутбуки. Чтобы можно было контролировать их дистанционно, снимать информацию, включать или выключать их».
Сейчас опасен даже выключенный телевизор — особенно, судя по опубликованным документам, «умные» аппараты от Samsung. Якобы они скрытно могут записывать звук и передавать информацию ЦРУ на серверы с ожидаемым названием — «Карманный Путин». Ведь нас еще недавно убеждали, что на выборах американского президента без русских хакеров не обошлось. Смысл просьбы «выключить свои мобильные телефоны» уже никогда не будет прежним.
Аналитик Лайонел Нейшн — не параноик. Но от его советов по сохранению конфиденциальности напряжение только растет. Чтобы заклеить камеру телефона он рекомендует использовать любую наклейку, но вот что делать с микрофоном, эксперт не уточняет.
Лайонел Нейшн: «Ты не сможешь выключить iPhone простым нажатием кнопки. Возможно, ты будешь думать, что выключил его, но на самом деле это не так. Он все еще работает, потому что из него просто нельзя вытащить батарею. Удачи!»
Основатель Facebook Марк Цукерберг всегда это знал. Сначала его фото с заклеенными камерой и микрофоном на ноутбуке вызывало улыбку. Но в итоге шутки сменились размышлениями: лидер индустрии не мог сделать это просто так.
Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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