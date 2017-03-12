Репортер НТВ выяснил, как вырастить настоящего мужчину

Корреспондент НТВ Максим Березин попытался вывести универсальную формулу — как вырастают идеальные настоящие принцы. Этот рецепт он собрал по крупицам по всей стране.

Игорь, выросший в рабочем районе Перми, с детства мечтал стать известным модельером. Когда пришло время трудоустраиваться, в мечты Игоря Касева вмешалось окружение. Возиться с закройками, уверяли родственники, недостойно мужчины. Денег и уважения в обществе это не принесет, настоящий мужик не должен бояться запачкать руки. Послушавшись родственников, подающий надежды портной стал сантехником. На протяжении 11 лет он привыкает к нюансам этой заведомо мужской профессии.



Отработав смену, Игорь Касев перевоплощается в совершенно другого человека — известного в городе кутюрье, создающего неповторимые образы для пермских женщин. Творчество строго по графику — сутки с разводным ключом в колодце, трое — в примерочной.



А учащийся ставропольского кадетского корпуса Никита Михайлов втайне мечтал собирать, как его отец, полные стадионы дам, тоскующих по сильному плечу. Собирать вот уже второй год приходится автомат Калашникова. Звездный папа решил, что семье Михайловых не хватает военных летчиков, и указал сыну путь к звездам. На погонах.



Никита Михайлов, кадет ставропольского президентского кадетского корпуса: «Сюда я сам не стремился попадать. У меня учеба была не очень хорошая в своей школе, пришлось мне сюда поступить, чтоб поднять оценки. Может, в морпехи пойду, пока что еще не знаю».



Так сложилось в нашем обществе, что профессию за нас часто выбирают родители. Для настоящего полковника Евгения Жмакина дело жизни подбирала мама. Евгений, следуя ее воле, всю жизнь старался быть сильным мужчиной. Сам попросился в Афганистан, прослужил без нареканий до пенсии, а сейчас передает опыт кадетам.



Мальчиками рождаются, но мужчинами становятся, внушает своим сыновьям ставропольский казак Владимир Соловьёв. Три раза в неделю он водит их в спортзал, учит бороться со страхом.



Владимир Соловьёв, казак: «Не нужно воспитывать ребенка, потому что он будет похож на вас. Воспитайте себя таким, каким вы хотите, чтобы был ваш ребенок. Если я рассказываю ему о каком-то боевом искусстве, а сам сижу на диване и смотрю телевизор с пивом, естественно, какие разговоры будут?»



Подробности — в видеоматериале.