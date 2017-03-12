Пропавшую в декабре лицеистку нашли мертвой в Калининграде

Тело пропавшей в декабре 2016 года 14-летней учащейся лицея №17 обнаружили на берегу Калининградского залива на окраине города в поселке Прибрежный.

Девочка пропала 20 декабря прошлого года по дороге в лицей. В начале девятого утра она вышла из автобуса и направилась в сторону учебного заведения, однако до него так и не дошла. К поискам девочки в акватории реки Преголя рядом с лицеем привлекались водолазы МЧС, также девочки искали волонтеры.



Как сообщили в СУ СК по Калининградской области, тело девочки нашли на берегу Калининградского залива. В ходе осмотра видимых признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти девушки, специалисты не обнаружили.



Точную причину смерти несовершеннолетней определит судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.