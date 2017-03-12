Школьники из Петербурга на уроках стартапа учатся создавать успешные бизнес-проекты

Как заработать миллион, знают даже дети — теперь этому учат в школе. Пока не повсеместно, а лишь в Петербурге и в качестве эксперимента. Но интерес к таким урокам среди учеников и их родителей — колоссальный.

Ученики школы №184 в Санкт-Петербурге стали участниками эксперимента — информатику у них совместили с уроками стартапа. На них учат, как создать принципиально новый и прибыльный бизнес-проект.



Такие уроки преподаватели предлагают ввести во всех российских школах. Ведь, как показывает практика, большинство прибыльных всемирно известных проектов — вроде социальных сетей или приложений для доставки еды — создали школьники и студенты. И не славы ради, а для того, что упростить себе жизнь.



За уроки финансовой грамотности у детей сейчас выступают и многие родители — и вовсе не для того, чтобы увеличить семейный бюджет. Исследования показывают, что именно дети чаще всего становятся жертвами мошенников как в виртуальном, так и в реальном мире.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.