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  • 12.03, 18:15
Школьники из Петербурга на уроках стартапа учатся создавать успешные бизнес-проекты. дети и подростки, образование, Санкт-Петербург, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Школьники из Петербурга на уроках стартапа учатся создавать успешные бизнес-проекты

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Школьники из Петербурга на уроках стартапа учатся создавать успешные <nobr>бизнес-проекты</nobr>

Школьники из Петербурга на уроках стартапа учатся создавать успешные бизнес-проекты

Школьники из Петербурга на уроках стартапа учатся создавать успешные <nobr>бизнес-проекты</nobr>

    Как заработать миллион, знают даже дети — теперь этому учат в школе. Пока не повсеместно, а лишь в Петербурге и в качестве эксперимента. Но интерес к таким урокам среди учеников и их родителей — колоссальный.

    Ученики школы №184 в Санкт-Петербурге стали участниками эксперимента — информатику у них совместили с уроками стартапа. На них учат, как создать принципиально новый и прибыльный бизнес-проект.

    Такие уроки преподаватели предлагают ввести во всех российских школах. Ведь, как показывает практика, большинство прибыльных всемирно известных проектов — вроде социальных сетей или приложений для доставки еды — создали школьники и студенты. И не славы ради, а для того, что упростить себе жизнь.

    За уроки финансовой грамотности у детей сейчас выступают и многие родители — и вовсе не для того, чтобы увеличить семейный бюджет. Исследования показывают, что именно дети чаще всего становятся жертвами мошенников как в виртуальном, так и в реальном мире.

    Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.

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