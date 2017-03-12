Премьер Грузии потребовал найти и наказать виновных в беспорядках в Батуми

Премьер Грузии Георгий Квирикашвили сегодня прибыл в Батуми, чтобы на месте оценить обстановку после массовых беспорядков.
Накануне вечером сотни людей перекрыли движение у здания полицейского управления. Они требовали освободить шестерых граждан, задержанных за «неподчинение полиции». Речь шла о двух водителях, которые отказались платить штрафы, и еще четырех мужчинах, которые пришли к ним на помощь во время стычки с полицейскими.
Унять толпу демонстрантов несколько часов пытался полицейский спецназ, в ход пустили слезоточивый газ. А протестующие в свою очередь перевернули и подожгли несколько служебных автомобилей. Около 40 участников митинга задержали, им предъявлены обвинения в вандализме. В МВД республики сообщают, что сейчас в городе спокойно.
В ходе проведенного в Батуми совещания Квирикашвили отметил, что произошедшему необходимо дать правовую оценку.
Георгий Квирикашвили: «Сейчас необходимо сохранить порядок, и также необходимо идентифицировать тех, кто накануне совершал беспорядки и перешел все рамки».
Он отметил, что идентифицировать нужно не только тех, кто совершал насилие, но и тех, кто подстрекал к противоправным действиям. На виновных будет возложена обязанность по возмещению причиненного ущерба. При этом Квирикашвили вновь указал на возможное участие определенных оппозиционных сил в беспорядках.
Унять толпу демонстрантов несколько часов пытался полицейский спецназ, в ход пустили слезоточивый газ. А протестующие в свою очередь перевернули и подожгли несколько служебных автомобилей. Около 40 участников митинга задержали, им предъявлены обвинения в вандализме. В МВД республики сообщают, что сейчас в городе спокойно.
В ходе проведенного в Батуми совещания Квирикашвили отметил, что произошедшему необходимо дать правовую оценку.
Георгий Квирикашвили: «Сейчас необходимо сохранить порядок, и также необходимо идентифицировать тех, кто накануне совершал беспорядки и перешел все рамки».
Он отметил, что идентифицировать нужно не только тех, кто совершал насилие, но и тех, кто подстрекал к противоправным действиям. На виновных будет возложена обязанность по возмещению причиненного ущерба. При этом Квирикашвили вновь указал на возможное участие определенных оппозиционных сил в беспорядках.
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