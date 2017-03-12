#ТЫСУПЕР!
Следствие вели…
Следствие вели… 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.03, 16:45

Тела погибших при крушении вертолета в Стамбуле россиян доставили на родину

комментировать

Тела погибших при крушении вертолета в Стамбуле россиян доставили на родину

Тела погибших при крушении вертолета в Стамбуле россиян доставили на родину

Четверо россиян погибли в результате падения вертолета в минувший четверг. Их тела доставили сегодня в Санкт-Петербург.

Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ: «Около 15:30 прибыл рейс с телами погибших в Турции. Сейчас оформляются документы».

По данным СК, тела жертв крушения доставят в бюро судебно-медицинских экспертиз Петербурга для проведения ряда необходимых процедур.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели россиян в результате падения вертолета в Турции по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц».

Трагедия произошла 10 марта. Частный борт Sikorsky S-76, который был арендован компанией Eczacibasi Grup, вылетел из воздушной гавани имени Ататюрка. В нем находились семеро человек, в том числе двое пилотов и пятеро пассажиров, из которых четверо — петербуржцы, гости Eczacibasi Grup. Их должны были доставить на фабрику в соседней провинции.

Крушение произошло примерно через пять минут после того, как вертолет поднялся в воздух. Он столкнулся с телевышкой и рухнул на автомобильную трассу. При падении никто из находившихся на борту не выжил.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru