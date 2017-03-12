Тела погибших при крушении вертолета в Стамбуле россиян доставили на родину

Четверо россиян погибли в результате падения вертолета в минувший четверг. Их тела доставили сегодня в
Санкт-Петербург.
Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ: «Около 15:30 прибыл рейс с телами погибших в Турции. Сейчас оформляются документы».
По данным СК, тела жертв крушения доставят в бюро судебно-медицинских экспертиз Петербурга для проведения ряда необходимых процедур.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели россиян в результате падения вертолета в Турции по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц».
Крушение произошло примерно через пять минут после того, как вертолет поднялся в воздух. Он столкнулся с телевышкой и рухнул на автомобильную трассу. При падении никто из находившихся на борту не выжил.
По данным СК, тела жертв крушения доставят в бюро судебно-медицинских экспертиз Петербурга для проведения ряда необходимых процедур.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели россиян в результате падения вертолета в Турции по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц».
Крушение произошло примерно через пять минут после того, как вертолет поднялся в воздух. Он столкнулся с телевышкой и рухнул на автомобильную трассу. При падении никто из находившихся на борту не выжил.
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