Лайнер China Eastern Airlines вылетел в Лондон после экстренной посадки в Иркутске

Самолет, который следовал из Шанхая в столицу Великобритании, был вынужден прервать полет. Лайнер совершил экстренное приземление в воздушной гавани Иркутска.
В справочной службе аэропорта уточнили, что самолет приземлился на запасной аэродром в 18:26 по местному времени (13:26 по Москве). Причина, из-за которой экипаж принял решение изменить маршрут в экстренном порядке, не сообщается.
Спустя примерно час после посадки пассажиры рейса CES551 все же отправились в пункт назначения. Самолет Airbus A320 китайской авиакомпании China Eastern Airlines вылетел с запасного аэродрома Иркутска в Лондон в 19:30 по местному времени, передает ТАСС.
Спустя примерно час после посадки пассажиры рейса CES551 все же отправились в пункт назначения. Самолет Airbus A320 китайской авиакомпании China Eastern Airlines вылетел с запасного аэродрома Иркутска в Лондон в 19:30 по местному времени, передает ТАСС.
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