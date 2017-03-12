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  • 12.03, 16:45

Лайнер China Eastern Airlines вылетел в Лондон после экстренной посадки в Иркутске

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Лайнер China Eastern Airlines вылетел в Лондон после экстренной посадки в Иркутске

Лайнер China Eastern Airlines вылетел в Лондон после экстренной посадки в Иркутске

Самолет, который следовал из Шанхая в столицу Великобритании, был вынужден прервать полет. Лайнер совершил экстренное приземление в воздушной гавани Иркутска.

В справочной службе аэропорта уточнили, что самолет приземлился на запасной аэродром в 18:26 по местному времени (13:26 по Москве). Причина, из-за которой экипаж принял решение изменить маршрут в экстренном порядке, не сообщается.

Спустя примерно час после посадки пассажиры рейса CES551 все же отправились в пункт назначения. Самолет Airbus A320 китайской авиакомпании China Eastern Airlines вылетел с запасного аэродрома Иркутска в Лондон в 19:30 по местному времени, передает ТАСС.

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