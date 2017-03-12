Японец Миура стал самым возрастным профессиональным футболистом, забившим гол

Японский нападающий клуба «Иокогама» Кадзуеси Миура забил единственный гол в матч с «Зеспа Кусацу».
Миура стал сегодня самым возрастным профессиональным футболистом в истории, забившим гол. Прошлый рекорд, который продержался более полувека, принадлежал англичанину Стэнли Мэтьюзу. Он забил тот особенный гол спустя пять дней после своего 50-го дня рождения.
А Миура, который сегодня вышел на поле и забил победный гол, отпраздновал 50 лет 7 дней назад. Матч «Иокогамы» с «Зеспа Кусацу» завершился со счетом 1:0. Футболист выступает за клуб из второго по силе дивизиона чемпионата страны, отмечает ТАСС.
Кадзуеси Миура начал профессиональную карьеру футболиста в Бразилии. С 1986 по 1990 год он выступал в составе клубов «Сантос», «Палмейрас» и «Коритиба». А самым значительным периодом в его европейской карьере стало время, когда он играл за итальянскую «Дженоа». Позднее он выступал за японскую команду «Киото Перпл Санга».
В составе «Иокогамы» Миура играет с 2005 года. За это время он провел за клуб 231 матч и забил 24 гола. Он также входил в сборную Японию, за которую с 1990-го по 2000-й провел 89 матчей и забил 55 голов.
А Миура, который сегодня вышел на поле и забил победный гол, отпраздновал 50 лет 7 дней назад. Матч «Иокогамы» с «Зеспа Кусацу» завершился со счетом 1:0. Футболист выступает за клуб из второго по силе дивизиона чемпионата страны, отмечает ТАСС.
Кадзуеси Миура начал профессиональную карьеру футболиста в Бразилии. С 1986 по 1990 год он выступал в составе клубов «Сантос», «Палмейрас» и «Коритиба». А самым значительным периодом в его европейской карьере стало время, когда он играл за итальянскую «Дженоа». Позднее он выступал за японскую команду «Киото Перпл Санга».
В составе «Иокогамы» Миура играет с 2005 года. За это время он провел за клуб 231 матч и забил 24 гола. Он также входил в сборную Японию, за которую с 1990-го по 2000-й провел 89 матчей и забил 55 голов.
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