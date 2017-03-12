Летевший в Лондон из Шанхая лайнер экстренно сел в Иркутске

Airbus A320 китайской авиакомпании China Eastern Airlines совершил экстренную посадку в воздушной гавани столицы Приангарья.
В справочной службе аэропорта сообщили, что борт успешно приземлился в 18:26 по местному времени (13:26 по Москве), передает «Интерфакс». Ранее в воздушной гавани уточнили, что самолет китайской авиакомпании China Eastern Airlines будет садиться на запасной аэродром.
Причину экстренной посадки в воздушной гавани пока не называют. Известной, что рейс CES551 вылетел из Шанхая. Он должен был приземлиться в Лондоне, однако полет пришлось прервать.
Причину экстренной посадки в воздушной гавани пока не называют. Известной, что рейс CES551 вылетел из Шанхая. Он должен был приземлиться в Лондоне, однако полет пришлось прервать.
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