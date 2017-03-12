#ТЫСУПЕР!
Своя игра
Недоступно в Вашей стране
Своя игра 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.03, 15:13

Летевший в Лондон из Шанхая лайнер экстренно сел в Иркутске

комментировать
Летевший в Лондон из Шанхая лайнер экстренно сел в Иркутске

Летевший в Лондон из Шанхая лайнер экстренно сел в Иркутске

Летевший в Лондон из Шанхая лайнер экстренно сел в Иркутске
  • Фото: aviationfan /vk.com

    • Airbus A320 китайской авиакомпании China Eastern Airlines совершил экстренную посадку в воздушной гавани столицы Приангарья.

    В справочной службе аэропорта сообщили, что борт успешно приземлился в 18:26 по местному времени (13:26 по Москве), передает «Интерфакс». Ранее в воздушной гавани уточнили, что самолет китайской авиакомпании China Eastern Airlines будет садиться на запасной аэродром.

    Причину экстренной посадки в воздушной гавани пока не называют. Известной, что рейс CES551 вылетел из Шанхая. Он должен был приземлиться в Лондоне, однако полет пришлось прервать.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru