Жительница Подмосковья полтора года прятала тело убитого сына в яме

Сообщение о пропаже малолетнего ребенка поступило в правоохранительные органы Дмитрова сегодня. Следователи обнаружили тело пятилетнего мальчика. Как выяснилось, он был убит еще полтора года назад.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи нашли убитого пятилетнего мальчика в вырытой яме в одном из СНТ Дмитровского района. Они заподозрили в причастности к гибели ребенка его мать — 31-летнюю местную жительницу. В ходе допроса женщина дала признательные показания. Она рассказала, что убила сына в сентябре 2015 года.
По версии следствия, мать избила мальчика руками и ногами. От полученных повреждений он скончался. Тогда женщина завернула его тело в простыню, выкопала яму и спрятала в ней убитого.
ГСУ СК России по Московской области: «В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и получение дополнительных доказательств, изобличающих подозреваемую».
В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте предполагаемой убийцы ребенка.
По версии следствия, мать избила мальчика руками и ногами. От полученных повреждений он скончался. Тогда женщина завернула его тело в простыню, выкопала яму и спрятала в ней убитого.
ГСУ СК России по Московской области: «В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и получение дополнительных доказательств, изобличающих подозреваемую».
В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте предполагаемой убийцы ребенка.
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