Евгения Чудновец в интервью НТВ: я бы снова нажала кнопку «репост»

На этой неделе Евгению Чудновец, оказавшуюся за решеткой по обвинению в распространении детской порнографии, оправдали в связи с отсутствием состава преступления. Через пару дней после освобождения она дала интервью ведущей программы «Итоги недели» на НТВ Ираде Зейналовой.
Воспитательница была осуждена на шесть месяцев за то, что сделала репост видео, которое было размещено на странице в соцсети с вымышленным именем. На кадрах ребенка заставляли раздеваться перед камерой. Чудновец призывала правоохранителей разобраться в случившемся. При этом женщина с помощью репоста разместила видео не на личной странице, а в своей группе под названием «Реалити-шоу Че KF». В результате расследования выяснилось, что ролик был сделан в детском лагере. Вожатый и воспитатель были осуждены за издевательства над ребенком. Однако и сама Чудновец получила срок — за распространение детской порнографии.
Ирада Зейналова: «Вы сейчас бы нажали эту кнопку „репост“?»
Евгения Чудновец: «Да».
Ирада Зейналова: «И вы точно понимаете, что вы не пошли бы с этим материалом в прокуратуру? Вы именно обратились бы к соцсетям?»
Евгения Чудновец: «Да, я не пошла бы в прокуратуру, и не пошла в тот раз, потому что я уже знала, что идет расследование. В том плане, что Данилян (бизнесмен, анонимно выложивший ролик в Интернет) уже сидел в Следственном комитете на тот момент».
Ирада Зейналова: «А почему вы не стали апеллировать (если вы не верите, что на месте разберутся) к областным, региональным, московским инстанциям, в конце концов? Вы могли пойти законным путем, написав заявление в прокуратуру. Почему вы не использовали этот шанс?»
Евгения Чудновец: «Да потому что я — наивная. Я думала, что раз Следственный комитет кого-то допрашивает, что они проведут расследование, разберутся во всем без меня. То есть зачем? У меня к тому же маленький ребенок, мне вообще неудобно было ходить в какие-то органы».
Ирада Зейналова: «В результате, когда все начало закручиваться серьезно, страшно было, наверное?»
Евгения Чудновец: «Страшно, очень страшно было, да. Когда мне сказали на суде, что пять лет мне дадут, у меня глаза округлились, я просто минуты, наверное, две молчала и не понимала вообще, что происходит. Мы с Андреем (муж Чудновец — ред.) верили всегда, что это все пройдет само, то есть они сами разберутся и меня оправдают, то есть они не будут продолжать эту затею, в которой сами ничего не понимают».
Ирада Зейналова: «Мы разговаривали с обвинением, они утверждают, что шли по букве закона. Ролик есть? Есть. Самые лучшие намерения к делу не подошьешь. Ролик вывешен, она должна была поступить так, а не так, как она поступила, поэтому вот мы ей по минималке, но делаем. И переубедить мне их не удалось».
Евгения Чудновец: «Вообще, мир Интернета — если ты видишь какое-то видео, которое тебе нравится или не нравится, ты ставишь лайк, допустим. Если оно тебя жутко бесит, ты можешь пожаловаться. В таком случае, если бы уж взяли прокуроры мир Интернета как-то под свой контроль, тогда сделайте кнопку „пожаловаться в прокуратуру“ сразу же. Я думаю вот так».
Ирада Зейналова: «То есть новая реальность появилась, а новые знания у тех, кто принимает решения, не появились? И новое отношение тоже?»
Евгения Чудновец: «Нет. И нет желания разбираться в этом, что пугает меня».
Ирада Зейналова: «А вы уже в Сети были?»
Евгения Чудновец: «Нет».
Ирада Зейналова: «Собираетесь?»
Евгения Чудновец: «Пока я не готова к этому».
Ирада Зейналова: «У вас нет телефона, нет никаких гаджетов?»
Евгения Чудновец: «Нет. Вот сейчас меня он будет отвлекать, скажем, нагонять суету какую-то ненужную, я буду больше нервничать, отвлекаться от своих проектов, отвлекаться от сына».
Ирада Зейналова: «Какие проекты?»
Евгения Чудновец: «Ну, у меня в проекте создание общественной организации».
Ирада Зейналова: «С Лёвой (сын Чудновец — ред.)? Ведь пять месяцев вас не было рядом с Лёвой. Как это наверстать?»
Евгения Чудновец: «Все время быть с ним. Да, мы берем его везде, он с нами постоянно».
Ирада Зейналова: «Получается, вы неравнодушный, но наивный человек, который пытался защитить другого ребенка. И в результате пострадал ваш ребенок».
Евгения Чудновец: «Он пострадал, я пострадала, Андрей пострадал. Пострадали моя мама, сестра. Все пострадали. Пострадал мой бизнес, пострадало общество, пострадали вожатые, пострадали многие-многие люди, но я думаю, что все эти страдания не зря. И надо дальше продолжать эту борьбу за справедливость».
Ирада Зейналова: «Вы сейчас бы нажали эту кнопку „репост“?»
Евгения Чудновец: «Да».
Ирада Зейналова: «И вы точно понимаете, что вы не пошли бы с этим материалом в прокуратуру? Вы именно обратились бы к соцсетям?»
Евгения Чудновец: «Да, я не пошла бы в прокуратуру, и не пошла в тот раз, потому что я уже знала, что идет расследование. В том плане, что Данилян (бизнесмен, анонимно выложивший ролик в Интернет) уже сидел в Следственном комитете на тот момент».
Ирада Зейналова: «А почему вы не стали апеллировать (если вы не верите, что на месте разберутся) к областным, региональным, московским инстанциям, в конце концов? Вы могли пойти законным путем, написав заявление в прокуратуру. Почему вы не использовали этот шанс?»
Евгения Чудновец: «Да потому что я — наивная. Я думала, что раз Следственный комитет кого-то допрашивает, что они проведут расследование, разберутся во всем без меня. То есть зачем? У меня к тому же маленький ребенок, мне вообще неудобно было ходить в какие-то органы».
Ирада Зейналова: «В результате, когда все начало закручиваться серьезно, страшно было, наверное?»
Евгения Чудновец: «Страшно, очень страшно было, да. Когда мне сказали на суде, что пять лет мне дадут, у меня глаза округлились, я просто минуты, наверное, две молчала и не понимала вообще, что происходит. Мы с Андреем (муж Чудновец — ред.) верили всегда, что это все пройдет само, то есть они сами разберутся и меня оправдают, то есть они не будут продолжать эту затею, в которой сами ничего не понимают».
Ирада Зейналова: «Мы разговаривали с обвинением, они утверждают, что шли по букве закона. Ролик есть? Есть. Самые лучшие намерения к делу не подошьешь. Ролик вывешен, она должна была поступить так, а не так, как она поступила, поэтому вот мы ей по минималке, но делаем. И переубедить мне их не удалось».
Евгения Чудновец: «Вообще, мир Интернета — если ты видишь какое-то видео, которое тебе нравится или не нравится, ты ставишь лайк, допустим. Если оно тебя жутко бесит, ты можешь пожаловаться. В таком случае, если бы уж взяли прокуроры мир Интернета как-то под свой контроль, тогда сделайте кнопку „пожаловаться в прокуратуру“ сразу же. Я думаю вот так».
Ирада Зейналова: «То есть новая реальность появилась, а новые знания у тех, кто принимает решения, не появились? И новое отношение тоже?»
Евгения Чудновец: «Нет. И нет желания разбираться в этом, что пугает меня».
Ирада Зейналова: «А вы уже в Сети были?»
Евгения Чудновец: «Нет».
Ирада Зейналова: «Собираетесь?»
Евгения Чудновец: «Пока я не готова к этому».
Ирада Зейналова: «У вас нет телефона, нет никаких гаджетов?»
Евгения Чудновец: «Нет. Вот сейчас меня он будет отвлекать, скажем, нагонять суету какую-то ненужную, я буду больше нервничать, отвлекаться от своих проектов, отвлекаться от сына».
Ирада Зейналова: «Какие проекты?»
Евгения Чудновец: «Ну, у меня в проекте создание общественной организации».
Ирада Зейналова: «С Лёвой (сын Чудновец — ред.)? Ведь пять месяцев вас не было рядом с Лёвой. Как это наверстать?»
Евгения Чудновец: «Все время быть с ним. Да, мы берем его везде, он с нами постоянно».
Ирада Зейналова: «Получается, вы неравнодушный, но наивный человек, который пытался защитить другого ребенка. И в результате пострадал ваш ребенок».
Евгения Чудновец: «Он пострадал, я пострадала, Андрей пострадал. Пострадали моя мама, сестра. Все пострадали. Пострадал мой бизнес, пострадало общество, пострадали вожатые, пострадали многие-многие люди, но я думаю, что все эти страдания не зря. И надо дальше продолжать эту борьбу за справедливость».
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