Москвич во время погони устроил несколько ДТП

Полицейские задержали водителя, устроившего несколько мелких ДТП по время погони в Новой Москве. Об этом сообщили в
пресс-службе главного управления МВД по городу.
В сообщении отмечается, что накануне вечером сотрудники автопатруля по району Ново-Переделкино зафиксировали, как автомобиль Toyota Camry проехал перекресток за запрещающий сигнал светофора. В результате полицейские начали преследование нарушителя, передает ТАСС.
Из сообщения ГУ МВД: «На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал и, продолжая скрываться, совершил несколько мелких ДТП».
Водителя задержали на территории аэропорта Внуково, а затем доставили в отдел полиции. Им оказался москвич 1980 года рождения. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. В отношении нарушителя составлен административный протокол, собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Из сообщения ГУ МВД: «На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал и, продолжая скрываться, совершил несколько мелких ДТП».
Водителя задержали на территории аэропорта Внуково, а затем доставили в отдел полиции. Им оказался москвич 1980 года рождения. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. В отношении нарушителя составлен административный протокол, собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Комментарии