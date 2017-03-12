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  • 12.03, 15:14

Москвич во время погони устроил несколько ДТП

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Москвич во время погони устроил несколько ДТП

Москвич во время погони устроил несколько ДТП

Полицейские задержали водителя, устроившего несколько мелких ДТП по время погони в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по городу.

В сообщении отмечается, что накануне вечером сотрудники автопатруля по району Ново-Переделкино зафиксировали, как автомобиль Toyota Camry проехал перекресток за запрещающий сигнал светофора. В результате полицейские начали преследование нарушителя, передает ТАСС.

Из сообщения ГУ МВД: «На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал и, продолжая скрываться, совершил несколько мелких ДТП».

Водителя задержали на территории аэропорта Внуково, а затем доставили в отдел полиции. Им оказался москвич 1980 года рождения. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. В отношении нарушителя составлен административный протокол, собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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