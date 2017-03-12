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  • 12.03, 13:43

Экспедиция Минобороны первой в мире добралась на технике от материка до острова Котельный

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Экспедиция Минобороны первой в мире добралась на технике от материка до острова Котельный

Экспедиция Минобороны первой в мире добралась на технике от материка до острова Котельный

Экспедиция Минобороны первой в мире добралась на технике от материка до острова Котельный
  • Фоот: mil.ru

    • Участники арктической экспедиции Минобороны России проводят испытания новых образцов военной и спецтехники.

    Им первым в мире удалось добраться на технике от материковой части до острова Котельный в архипелаге Новосибирские острова.

    Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны: «Представители Минобороны России и предприятий промышленности на современных образцах снегоболотоходной техники преодолели 1140 километров по ледовому покрытию моря Лаптевых и по прибрежной зоне достигли цели».

    В ходе этой экспедиции специалисты провели около сотни различных исследований и лабораторных работ по изучению возможностей вооруженной военной и специальной техники в условиях низких температур — до минус 60 градусов. В частности, они испытали армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ и двухзвенные транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.

    Маршрут экспедиции пролегал по побережью моря Лаптевых. Исследователи выдвинулись от поселка Тикси до мыса Святой Нос, затем они отправились через проливы Дмитрия Лаптева и Санникова до острова Котельный. Им предстоит еще проделать обратный путь по льду.

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