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  • 12.03, 13:43

Боец ММА Джуманиязов дисквалифицирован после массовой драки на турнире в Дагестане

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Боец ММА Джуманиязов дисквалифицирован после массовой драки на турнире в Дагестане

Боец ММА Джуманиязов дисквалифицирован после массовой драки на турнире в Дагестане

Боец ММА Джуманиязов дисквалифицирован после массовой драки на турнире в Дагестане
  • Фото: Азиз Джуманиязов /vk.com

    • О решении дисквалифицировать одного из участников скандального боя и всю его команду принял судья. Об этом сообщили в Союзе ММА.

    Поединок между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым состоялся накануне в Дагестане. Сами бойцы после инцидента помирились, однако в Союзе ММА решили не оставлять случившееся без внимания.

    Радмир Габдуллин, первый вице-президент Союза ММА: «Главный судья соревнования согласно правилам вида спорта и регламенту Союза ММА России дисквалифицировал по итогам боя Азиза Джуманиязова, а также его команду Dagestan fighters, также аннулировал результат боя».

    Судьей боя был президент Федерации ММА Дагестана Шамиль Алибатыров, отмечает ТАСС.

    Между тем, по мнению Габдуллина, никакой массовой драки по окончании боя не было. Он назвал потасовку зрителей на ринге «всплеском эмоций болельщиков, который случается в любом виде спорта». Первый вице-президент ММА отметил, что недовольные болельщики быстро успокоились, а сами спортсмены извинились друг перед другом и пожали руки.

    Напомним, случившееся после боя было зафиксировано на видео. Когда поединок завершился, Джуманиязов пнул лежащего соперника. Минеев резко вскочил и ударил его в голову. После этого болельщики обоих бойцов выскочили на ринг. Между ними произошла потасовка, которая, к счастью, обошлась без пострадавших.

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