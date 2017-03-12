Боец ММА Джуманиязов дисквалифицирован после массовой драки на турнире в Дагестане

О решении дисквалифицировать одного из участников скандального боя и всю его команду принял судья. Об этом сообщили в Союзе ММА.
Поединок между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым состоялся накануне в Дагестане. Сами бойцы после инцидента помирились, однако в Союзе ММА решили не оставлять случившееся без внимания.
Радмир Габдуллин, первый вице-президент Союза ММА: «Главный судья соревнования согласно правилам вида спорта и регламенту Союза ММА России дисквалифицировал по итогам боя Азиза Джуманиязова, а также его команду Dagestan fighters, также аннулировал результат боя».
Судьей боя был президент Федерации ММА Дагестана Шамиль Алибатыров, отмечает ТАСС.
Между тем, по мнению Габдуллина, никакой массовой драки по окончании боя не было. Он назвал потасовку зрителей на ринге «всплеском эмоций болельщиков, который случается в любом виде спорта». Первый вице-президент ММА отметил, что недовольные болельщики быстро успокоились, а сами спортсмены извинились друг перед другом и пожали руки.
произошла потасовка, которая, к счастью, обошлась без пострадавших.
Радмир Габдуллин, первый вице-президент Союза ММА: «Главный судья соревнования согласно правилам вида спорта и регламенту Союза ММА России дисквалифицировал по итогам боя Азиза Джуманиязова, а также его команду Dagestan fighters, также аннулировал результат боя».
Судьей боя был президент Федерации ММА Дагестана Шамиль Алибатыров, отмечает ТАСС.
Между тем, по мнению Габдуллина, никакой массовой драки по окончании боя не было. Он назвал потасовку зрителей на ринге «всплеском эмоций болельщиков, который случается в любом виде спорта». Первый вице-президент ММА отметил, что недовольные болельщики быстро успокоились, а сами спортсмены извинились друг перед другом и пожали руки.
произошла потасовка, которая, к счастью, обошлась без пострадавших.
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