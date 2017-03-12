Секреты выбора и правильного использования микроволновки

Микроволновка — обязательный атрибут любой кухни. Стоит недорого, а пользоваться проще простого. Как говорится, жми на кнопку — получишь результат, причем буквально через минуту. Но, кажется, именно поэтому мало кто читает инструкцию к электрической помощнице. А зря.
|
578
Например, сами производители просят не варить в приборе обыкновенные куриные яйца, ведь в этом случае гарантирован взрыв. Не исключено, что прибор сгорит и если в него положить зелень или отправить на просушку кухонную губку. Контейнеры с фастфудом тоже могут дать искру, из которой возгорится пламя.
Репортеры программы «НашПотребНадзор» подготовили гид о том, что мы каждый день, оказывается, неправильно делаем с микроволновками.
Вариативность блюд, которые можно приготовить при помощи микроволновки, тем больше, чем более тщательно подошли к ее выбору, поясняют повара. А как же правильно выбирать микроволновку? По словам экспертов, главное, на что надо обратить внимание при выборе, — эмаль, которой покрыты стенки.
Пожары, связанные с использованием микроволновок, не редкость. Но это связано почти всегда не с конструкцией печки, а с тем, что в ней грели что-то не то. В первую очередь речь идет о металле. Консервы, например, класть в микроволновку не только опасно, но и бесполезно. Сколько ни держи их там, банка останется холодной. А если погреть блюдо, забыв убрать с тарелки ложку или вилку с ножом, будет красочный фейерверк. Такое же зрелище обеспечено, если внутри окажется еда, завернутая в фольгу или выложенная на тарелке с серебряной или золотой каемочкой.
А вот затею вскипятить воду в микроволновке можно без малейшей натяжки назвать рискованной для здоровья. Оказавшись под воздействием электромагнитных волн, жидкость практически не кипит. Но стоит опустить в стакан пакетик чая или ложку с сахаром, как тут же происходит бурная реакция.
В микроволновку ни в коем случае нельзя ставить пластиковую посуду с герметичной крышкой. При нагревании воздух расширяется и распирает контейнер изнутри. Может и рвануть.
Подробности — в видеоматериале.
Репортеры программы «НашПотребНадзор» подготовили гид о том, что мы каждый день, оказывается, неправильно делаем с микроволновками.
Вариативность блюд, которые можно приготовить при помощи микроволновки, тем больше, чем более тщательно подошли к ее выбору, поясняют повара. А как же правильно выбирать микроволновку? По словам экспертов, главное, на что надо обратить внимание при выборе, — эмаль, которой покрыты стенки.
Пожары, связанные с использованием микроволновок, не редкость. Но это связано почти всегда не с конструкцией печки, а с тем, что в ней грели что-то не то. В первую очередь речь идет о металле. Консервы, например, класть в микроволновку не только опасно, но и бесполезно. Сколько ни держи их там, банка останется холодной. А если погреть блюдо, забыв убрать с тарелки ложку или вилку с ножом, будет красочный фейерверк. Такое же зрелище обеспечено, если внутри окажется еда, завернутая в фольгу или выложенная на тарелке с серебряной или золотой каемочкой.
А вот затею вскипятить воду в микроволновке можно без малейшей натяжки назвать рискованной для здоровья. Оказавшись под воздействием электромагнитных волн, жидкость практически не кипит. Но стоит опустить в стакан пакетик чая или ложку с сахаром, как тут же происходит бурная реакция.
В микроволновку ни в коем случае нельзя ставить пластиковую посуду с герметичной крышкой. При нагревании воздух расширяется и распирает контейнер изнутри. Может и рвануть.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии