#ТЫСУПЕР!
Своя игра
Недоступно в Вашей стране
Своя игра 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.03, 15:14
Вся правда о незаконных запретах в магазинах. магазины, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вся правда о незаконных запретах в магазинах

комментировать
Вся правда о незаконных запретах в магазинах

Вся правда о незаконных запретах в магазинах

Вся правда о незаконных запретах в магазинах

    В выходные дни многие из нас выбираются по магазинам, в торговые центры. Там можно провести весь день, если не нарушать правила: с напитками нельзя, с мороженым проходи мимо, на роликах уезжай. Только, оказывается, почти все эти наклейки и ограничения противоречат реальным законам.

    Команда программы «НашПотребНадзор» отправилась по магазинам в максимально раздражающем торговцев и охранников-самоуправцев снаряжении. Команда проштудировала административный и уголовный кодексы, допросила лучших юристов и посетила торговые центры в других странах и на других континентах, чтобы разобраться, что делать на территории магазинов нельзя, а чего вам никто не имеет права запретить.

    Таблички с надписями «Не снимать», «Не фотографировать» торговцы наклеивают везде словно оберег от злых сил. Помните, что снимать видео или фотографировать в торговом центре вам не может запретить никто. Даже если это прописано в правилах магазина. Правила торгового центра должны соблюдать только его сотрудники. Магазин является общественным местом, местом посещения. Если вы находитесь в торговом павильоне и не нарушаете общественного порядка, вы никак не нарушаете право собственности.

    И такие запрещающие знаки, как перечеркнутый рожок, бутерброд, или напиток носят, оказывается, исключительно рекомендательный характер. Входить в магазины с ними тоже можно. Поэтому подобные замечания вы можете игнорировать.

    Коллекционированием запрещающих наклеек владельцы некоторых магазинов очень увлеклись. И, кажется, соревнуются, у кого их больше. Некоторые, например, запрещают въезжать на роликовых коньках. При этом на роликах вы можете въехать в магазин, потому что ролики рассматриваются как часть обуви.

    Самый распространенный запрет — на вход в торговые центры и магазины с домашними животными. И это единственный обоснованный запрет. Хотя это не касается собак, которые помогают инвалидам.

    Запомните, что в магазинах нет ничего, что попадало бы под определение «коммерческая тайна». Все, что выставлено на витрину или прилавок, можно и нужно фотографировать, чтобы доказать нестыковки в кассовом чеке, например.

    Подробности — в видеоматериале.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru