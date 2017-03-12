Вся правда о незаконных запретах в магазинах

В выходные дни многие из нас выбираются по магазинам, в торговые центры. Там можно провести весь день, если не нарушать правила: с напитками нельзя, с мороженым проходи мимо, на роликах уезжай. Только, оказывается, почти все эти наклейки и ограничения противоречат реальным законам.
Команда программы «НашПотребНадзор» отправилась по магазинам в максимально раздражающем торговцев и охранников-самоуправцев снаряжении. Команда проштудировала административный и уголовный кодексы, допросила лучших юристов и посетила торговые центры в других странах и на других континентах, чтобы разобраться, что делать на территории магазинов нельзя, а чего вам никто не имеет права запретить.
Таблички с надписями «Не снимать», «Не фотографировать» торговцы наклеивают везде словно оберег от злых сил. Помните, что снимать видео или фотографировать в торговом центре вам не может запретить никто. Даже если это прописано в правилах магазина. Правила торгового центра должны соблюдать только его сотрудники. Магазин является общественным местом, местом посещения. Если вы находитесь в торговом павильоне и не нарушаете общественного порядка, вы никак не нарушаете право собственности.
И такие запрещающие знаки, как перечеркнутый рожок, бутерброд, или напиток носят, оказывается, исключительно рекомендательный характер. Входить в магазины с ними тоже можно. Поэтому подобные замечания вы можете игнорировать.
Коллекционированием запрещающих наклеек владельцы некоторых магазинов очень увлеклись. И, кажется, соревнуются, у кого их больше. Некоторые, например, запрещают въезжать на роликовых коньках. При этом на роликах вы можете въехать в магазин, потому что ролики рассматриваются как часть обуви.
Самый распространенный запрет — на вход в торговые центры и магазины с домашними животными. И это единственный обоснованный запрет. Хотя это не касается собак, которые помогают инвалидам.
Запомните, что в магазинах нет ничего, что попадало бы под определение «коммерческая тайна». Все, что выставлено на витрину или прилавок, можно и нужно фотографировать, чтобы доказать нестыковки в кассовом чеке, например.
Подробности — в видеоматериале.
Таблички с надписями «Не снимать», «Не фотографировать» торговцы наклеивают везде словно оберег от злых сил. Помните, что снимать видео или фотографировать в торговом центре вам не может запретить никто. Даже если это прописано в правилах магазина. Правила торгового центра должны соблюдать только его сотрудники. Магазин является общественным местом, местом посещения. Если вы находитесь в торговом павильоне и не нарушаете общественного порядка, вы никак не нарушаете право собственности.
И такие запрещающие знаки, как перечеркнутый рожок, бутерброд, или напиток носят, оказывается, исключительно рекомендательный характер. Входить в магазины с ними тоже можно. Поэтому подобные замечания вы можете игнорировать.
Коллекционированием запрещающих наклеек владельцы некоторых магазинов очень увлеклись. И, кажется, соревнуются, у кого их больше. Некоторые, например, запрещают въезжать на роликовых коньках. При этом на роликах вы можете въехать в магазин, потому что ролики рассматриваются как часть обуви.
Самый распространенный запрет — на вход в торговые центры и магазины с домашними животными. И это единственный обоснованный запрет. Хотя это не касается собак, которые помогают инвалидам.
Запомните, что в магазинах нет ничего, что попадало бы под определение «коммерческая тайна». Все, что выставлено на витрину или прилавок, можно и нужно фотографировать, чтобы доказать нестыковки в кассовом чеке, например.
Подробности — в видеоматериале.
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