Союз MMA пообещал разобраться в причинах массовой драки на турнире в Дагестане

После поединка между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым, который состоялся накануне, болельщики бойцов выбежали на ринг и устроили потасовку. В Союзе MMA собираются разобраться в произошедшем.
Борис Бурзиев, вице-президента Союза MMA: «Союз ММА чутко реагирует на подобные ситуации, и данный инцидент, безусловно, без внимания не останется — мы разберем, почему так произошло. Пока все, что мы видели, это видео произошедшего. Самое главное, что пострадавших нет».
Сразу по окончании боя, который прошел в рамках открытого чемпионата Дагестана по смешанным единоборствам, Джуманиязов пнул Минеева. После этого тот встал и ударил обидчика в голову. Фанаты мгновенно выскочили на ринг и устроили драку.
Боец Минеев в свою очередь в соцсети написал, что инцидент исчерпан и в конфликте поставлена точка. Он также добавил от лица команды, что благодарен федерации СБЕ Дагестана за возможность помериться силами с Джуманиязовым и получить драгоценный опыт.
Сразу по окончании боя, который прошел в рамках открытого чемпионата Дагестана по смешанным единоборствам, Джуманиязов пнул Минеева. После этого тот встал и ударил обидчика в голову. Фанаты мгновенно выскочили на ринг и устроили драку.
Боец Минеев в свою очередь в соцсети написал, что инцидент исчерпан и в конфликте поставлена точка. Он также добавил от лица команды, что благодарен федерации СБЕ Дагестана за возможность помериться силами с Джуманиязовым и получить драгоценный опыт.
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