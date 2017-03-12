Смех и слезы: зачем они нужны организму и можно ли ими управлять

Слезы — стоит ли их сдерживать, когда хочется плакать? Можно ли слезинки сдавать на анализ вместо крови? Смех — как остановить приступ хохота в прямом эфире? Авторы программы «Чудо техники» собрали пятерку интересных фактов о слезах и смехе.
1. Слезами горю поможешь
Вопреки поговорке слезами горю помочь можно. Наш организм даже безо всяких стрессов каждый день вырабатывает примерно 1 мл слез — они нужны для смачивания и очищения поверхности глаза. Это так называемые рефлекторные слезы. А бывают еще эмоциональные — они возникают, когда мы умиляемся, веселимся или грустим. Но почему приходит облегчение, когда выплачешься как следует?
Неважно, плачем мы от горя или от счастья: механизм примерно один и тот же. Слезы — это помощь организму в очищении от продуктов распада гормонов стресса: адреналина, норадреналина, кортизола. Устранить причину горя слезы не могут, но нашей нервной системе пережить негативные эмоции будет легче.
2. Смех продлевает жизнь
Смех действительно продлевает жизнь, и наука это подтверждала уже не раз. Одно из свежих исследований провели в Норвегии. Оказалось, что способность хорошенько посмеяться снижает риск смерти от инфекций у женщин на 83%, у мужчин — на 74%. Тут тоже дело в гормонах. Когда настроение хорошее, даже раны затягиваются быстрее. Поэтому в некоторых детских больницах маленьких пациентов регулярно навещают клоуны.
3. Прятать слезы и смех вредно
Расплакаться без причины не так просто. Техники «выдавливания слез» не существует. Со смехом все иначе. Ему дай только повод — он сразу вырывается наружу, даже когда это не совсем уместно — например, во время прямых телеэфиров.
Конечно, культуру и приличия никто не отменял, и прятать сильные эмоции нас учат еще в детстве. Но врачи предупреждают: прятать и смех, и слезы может быть опасно для здоровья.
4. Царевны-Несмеяны существуют
Еще несколько лет назад, слыша чей-то заливистый смех, москвичка Татьяна могла только завидовать. Пришлось даже обращаться к специалистам. Что было причиной, Татьяна и не помнит. Говорит: поглотила рутина обыденности. Выйти из нее помогли в единственном в России клубе смеха: психотерапевт Римма Умярова правильными словами и при помощи почти шаманских плясок научила безэмоциональную пациентку не просто улыбаться, а хохотать.
Британка Тесс Кристен, наоборот, намеренно «попрощалась» с улыбкой. Сорок лет она сдерживает себя только для того, чтобы не было морщин. Врачи подтверждают: улыбка действительно старит кожу.
5. Слезы разные на вкус
Как говорит наука, горючие слезы — это не фигура речи. У слез бывает разный вкус, точнее — состав. Новосибирский филиал института микрохирургии глаза исследовал и состав слез, и различия у больных с глаукомой, макулодистрофией, сахарным диабетом. Оказалось, по слезе можно описать состояние здоровья и даже спрогнозировать, как будет протекать заболевание. Слезы вообще могут сказать о многом.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Вопреки поговорке слезами горю помочь можно. Наш организм даже безо всяких стрессов каждый день вырабатывает примерно 1 мл слез — они нужны для смачивания и очищения поверхности глаза. Это так называемые рефлекторные слезы. А бывают еще эмоциональные — они возникают, когда мы умиляемся, веселимся или грустим. Но почему приходит облегчение, когда выплачешься как следует?
Неважно, плачем мы от горя или от счастья: механизм примерно один и тот же. Слезы — это помощь организму в очищении от продуктов распада гормонов стресса: адреналина, норадреналина, кортизола. Устранить причину горя слезы не могут, но нашей нервной системе пережить негативные эмоции будет легче.
2. Смех продлевает жизнь
Смех действительно продлевает жизнь, и наука это подтверждала уже не раз. Одно из свежих исследований провели в Норвегии. Оказалось, что способность хорошенько посмеяться снижает риск смерти от инфекций у женщин на 83%, у мужчин — на 74%. Тут тоже дело в гормонах. Когда настроение хорошее, даже раны затягиваются быстрее. Поэтому в некоторых детских больницах маленьких пациентов регулярно навещают клоуны.
3. Прятать слезы и смех вредно
Расплакаться без причины не так просто. Техники «выдавливания слез» не существует. Со смехом все иначе. Ему дай только повод — он сразу вырывается наружу, даже когда это не совсем уместно — например, во время прямых телеэфиров.
Конечно, культуру и приличия никто не отменял, и прятать сильные эмоции нас учат еще в детстве. Но врачи предупреждают: прятать и смех, и слезы может быть опасно для здоровья.
4. Царевны-Несмеяны существуют
Еще несколько лет назад, слыша чей-то заливистый смех, москвичка Татьяна могла только завидовать. Пришлось даже обращаться к специалистам. Что было причиной, Татьяна и не помнит. Говорит: поглотила рутина обыденности. Выйти из нее помогли в единственном в России клубе смеха: психотерапевт Римма Умярова правильными словами и при помощи почти шаманских плясок научила безэмоциональную пациентку не просто улыбаться, а хохотать.
Британка Тесс Кристен, наоборот, намеренно «попрощалась» с улыбкой. Сорок лет она сдерживает себя только для того, чтобы не было морщин. Врачи подтверждают: улыбка действительно старит кожу.
5. Слезы разные на вкус
Как говорит наука, горючие слезы — это не фигура речи. У слез бывает разный вкус, точнее — состав. Новосибирский филиал института микрохирургии глаза исследовал и состав слез, и различия у больных с глаукомой, макулодистрофией, сахарным диабетом. Оказалось, по слезе можно описать состояние здоровья и даже спрогнозировать, как будет протекать заболевание. Слезы вообще могут сказать о многом.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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