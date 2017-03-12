Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 12 марта

Ученые нашли на Земле новый континент, первая гонка беспилотных болидов закончилась аварией, огнедышащие дроны применили для очистки проводов — это и
кое-что еще в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.
5. Неудача на старте
Первая в истории гонка беспилотных электрических болидов закончилась аварией. Тестовый заезд устроили в Буэнос-Айресе. Две автономные машины, которые готовят к настоящим гонкам в рамках в «Формулы Е», запустили на трассу и разогнали до 186 км/ч. Машины успешно преодолевали повороты, но до финиша добрался только один из участников — у второго искусственный интеллект дал сбой, и автомобиль врезался в ограждение. Разработчики не унывают и говорят, что неудача даст пищу для новых размышлений и улучшений в программном обеспечении.
4. Проектор-наставник
В Америке создали любопытную штуку для развлечения и обучения детей. Это проектор, который соединен с мобильным телефоном или планшетом и транслирует на бумагу подсказки, как нарисовать ту картинку, которую вы выберете на мобильном устройстве. Это могут быть и буквы, и цифры. Будет ли такой способ обучения практичным, сказать сложно, но идея интересная.
3. Приложение против насилия
Японская полиция выпустила мобильное приложение, которое призвано защищать женщин от сексуального насилия. Оно, будучи установлено на смартфон, сообщает хозяйке о приближении к опасному району — тому, в котором уже происходили нападения на женщин. О практической ценности таких советов можно спорить, но японские СМИ уверяют, что приложение уже получило массу позитивных отзывов.
2. Огнедышащие дроны
Энергетики из Китая начали применять инновационный способ очистки от мусора линий электропередачи. Детские и свадебные шарики, остатки воздушных змеев и тому подобное они теперь сжигают при помощи огнедыщащих дронов.
Беспилотники, оборудованные устройством наподобие огнемета, тестируют уже несколько лет, и вот теперь начинают вводить в реальную эксплуатацию. Как говорят авторы, температура нагрева достигает 400 градусов, что эффективно сжигает мусор и не повреждает провода. Раньше для такого рода очистки приходилось применять более сложную и громоздкую технику и рисковать человеческими жизнями.
1. Восьмой континент
Сколько на Земле континентов? Любой прилежный школьник ответит, что 6 или 7: Евразия (иногда считают отдельно Европу и Азию), две Америки, Африка, Австралия и Антарктида. Но ученые из Австралии и Новой Зеландии уверены: учебники пора переписывать.
Восьмым континентом следует признать Зеландию — так предлагают назвать геологическое образование, затопленное водой почти целиком, за исключением островов Новой Каледонии и Новой Зеландии. Сторонники революции терминов указывают, что и строение, и толщина коры, и обособленность от других материков дают Зеландии полное право претендовать на новый статус.
Первая в истории гонка беспилотных электрических болидов закончилась аварией. Тестовый заезд устроили в Буэнос-Айресе. Две автономные машины, которые готовят к настоящим гонкам в рамках в «Формулы Е», запустили на трассу и разогнали до 186 км/ч. Машины успешно преодолевали повороты, но до финиша добрался только один из участников — у второго искусственный интеллект дал сбой, и автомобиль врезался в ограждение. Разработчики не унывают и говорят, что неудача даст пищу для новых размышлений и улучшений в программном обеспечении.
4. Проектор-наставник
В Америке создали любопытную штуку для развлечения и обучения детей. Это проектор, который соединен с мобильным телефоном или планшетом и транслирует на бумагу подсказки, как нарисовать ту картинку, которую вы выберете на мобильном устройстве. Это могут быть и буквы, и цифры. Будет ли такой способ обучения практичным, сказать сложно, но идея интересная.
3. Приложение против насилия
Японская полиция выпустила мобильное приложение, которое призвано защищать женщин от сексуального насилия. Оно, будучи установлено на смартфон, сообщает хозяйке о приближении к опасному району — тому, в котором уже происходили нападения на женщин. О практической ценности таких советов можно спорить, но японские СМИ уверяют, что приложение уже получило массу позитивных отзывов.
2. Огнедышащие дроны
Энергетики из Китая начали применять инновационный способ очистки от мусора линий электропередачи. Детские и свадебные шарики, остатки воздушных змеев и тому подобное они теперь сжигают при помощи огнедыщащих дронов.
Беспилотники, оборудованные устройством наподобие огнемета, тестируют уже несколько лет, и вот теперь начинают вводить в реальную эксплуатацию. Как говорят авторы, температура нагрева достигает 400 градусов, что эффективно сжигает мусор и не повреждает провода. Раньше для такого рода очистки приходилось применять более сложную и громоздкую технику и рисковать человеческими жизнями.
1. Восьмой континент
Сколько на Земле континентов? Любой прилежный школьник ответит, что 6 или 7: Евразия (иногда считают отдельно Европу и Азию), две Америки, Африка, Австралия и Антарктида. Но ученые из Австралии и Новой Зеландии уверены: учебники пора переписывать.
Восьмым континентом следует признать Зеландию — так предлагают назвать геологическое образование, затопленное водой почти целиком, за исключением островов Новой Каледонии и Новой Зеландии. Сторонники революции терминов указывают, что и строение, и толщина коры, и обособленность от других материков дают Зеландии полное право претендовать на новый статус.
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