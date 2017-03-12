Робот для мытья полов, чехол для обуви и система автополива: тест рекламных обещаний

Правда ли новый
робот-пылесос не только засасывает пыль, но и моет пол? Хорошо ли сберегает обувь автомобилистов специальный чехол-защитник? И стоит ли доверять жизнь домашних растений новой недорогой системе автополива?
Чехол для обуви
Пятна на заднике ботинок, потрепанные каблуки и даже до дыр протертые пятки туфель-балеток — автомобиль способен безнадежно испортить обувь. Проблему взялась решить дизайнер Ильтани Бережная. Она создала специальный защитный чехол — кожаную накладку, которая надевается на пятку и застегивается ремешками на липучках. Цена зависит от модели и колеблется от 500 до 1000 рублей.
Программа «Чудо техники» протестировала чехлы на самой разной обуви и тренажерах. Вердикт: на летний сезон вождения — это идеальный вариант. А вот зимой не работает.
Чтобы накладка «прожила» дольше, ее рекомендуют снимать перед выходом из машины. И при бережном использовании у некоторых она живет целый год. В любом случае, идея остроумная и ценная для тех, кто бережет свою обувь.
Автополив для комнатных растений
Кому доверить уход за комнатными растениями на время отпуска — проблема распространенная, но, как обещает реклама, вполне разрешимая даже без помощи друзей и соседей. Выручит автоматическая лейка, обещают производители.
Цена устройства при всей простоте немалая — 3900 рублей. Производитель уверяет, что для каждого цветка с помощью насадок-дозаторов можно настроить индивидуальный полив.
Программа «Чудо техники» проверила, справится ли автополив с садом, который доверили его «заботе» на три недели. Цветы для эксперимента выбрали с разной потребностью в воде.
А пока собирали экспериментальный сад, выяснилось, что насадки-дозаторы с трудом надеваются на трубки, а вода льется в два раза медленнее 6 мл в секунду, заявленных в инструкции. При настройке важно это проверить.
Через две недели эксперимента сад в целом чувствовал себя хорошо, но листья на некоторых цветах покрылись пятнами и пожухли. На третью неделю теста три растения из 10 уже нуждались в срочной помощи. Легко перенесли испытание только самые неприхотливые подопытные.
Моющий робот-пылесос
Цена новинки — 18 тысяч рублей. Как уверяют производители, робот среди прочего имеет удлиненные щеточки и лучше выметает пыль из углов, работает без подзарядки 3 часа 20 минут, а также оснащен контейнером для воды и может помыть пол.
Площадкой для теста станет квартира семьи Марковых, где, помимо хозяев, живут две собаки колли. Вычесывать их приходится по нескольку раз в неделю, а во время линьки и того чаще.
После очередной процедуры робот-пылесос принялся за уборку. Он бодро проглатывал комки шерсти, честно старался не пропускать углы. Когда ковер был убран, пылесос отправили в соседнюю комнату — там надо было помыть пол. Воды в контейнере должно хватить на 50 минут работы. Функцию влажной уборки проверили еще и в экстремальных условиях московского метро.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Пятна на заднике ботинок, потрепанные каблуки и даже до дыр протертые пятки туфель-балеток — автомобиль способен безнадежно испортить обувь. Проблему взялась решить дизайнер Ильтани Бережная. Она создала специальный защитный чехол — кожаную накладку, которая надевается на пятку и застегивается ремешками на липучках. Цена зависит от модели и колеблется от 500 до 1000 рублей.
Программа «Чудо техники» протестировала чехлы на самой разной обуви и тренажерах. Вердикт: на летний сезон вождения — это идеальный вариант. А вот зимой не работает.
Чтобы накладка «прожила» дольше, ее рекомендуют снимать перед выходом из машины. И при бережном использовании у некоторых она живет целый год. В любом случае, идея остроумная и ценная для тех, кто бережет свою обувь.
Автополив для комнатных растений
Кому доверить уход за комнатными растениями на время отпуска — проблема распространенная, но, как обещает реклама, вполне разрешимая даже без помощи друзей и соседей. Выручит автоматическая лейка, обещают производители.
Цена устройства при всей простоте немалая — 3900 рублей. Производитель уверяет, что для каждого цветка с помощью насадок-дозаторов можно настроить индивидуальный полив.
Программа «Чудо техники» проверила, справится ли автополив с садом, который доверили его «заботе» на три недели. Цветы для эксперимента выбрали с разной потребностью в воде.
А пока собирали экспериментальный сад, выяснилось, что насадки-дозаторы с трудом надеваются на трубки, а вода льется в два раза медленнее 6 мл в секунду, заявленных в инструкции. При настройке важно это проверить.
Через две недели эксперимента сад в целом чувствовал себя хорошо, но листья на некоторых цветах покрылись пятнами и пожухли. На третью неделю теста три растения из 10 уже нуждались в срочной помощи. Легко перенесли испытание только самые неприхотливые подопытные.
Моющий робот-пылесос
Цена новинки — 18 тысяч рублей. Как уверяют производители, робот среди прочего имеет удлиненные щеточки и лучше выметает пыль из углов, работает без подзарядки 3 часа 20 минут, а также оснащен контейнером для воды и может помыть пол.
Площадкой для теста станет квартира семьи Марковых, где, помимо хозяев, живут две собаки колли. Вычесывать их приходится по нескольку раз в неделю, а во время линьки и того чаще.
После очередной процедуры робот-пылесос принялся за уборку. Он бодро проглатывал комки шерсти, честно старался не пропускать углы. Когда ковер был убран, пылесос отправили в соседнюю комнату — там надо было помыть пол. Воды в контейнере должно хватить на 50 минут работы. Функцию влажной уборки проверили еще и в экстремальных условиях московского метро.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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