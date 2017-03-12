Около 40 человек задержаны в ходе беспорядков в Батуми

В Батуми мобилизована полиция и пожарные. В городе прошла операция по задержанию участников беспорядков, порядок на улицах удалось восстановить к утру.
Мэрия в настоящее время подсчитывает размер ущерба, нанесенного в ходе столкновений протестующих с полицией. По словам министра внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили, задержаны порядка четырех десятков нарушителей.
Георгий Мгебришвили: «Всего в результате спецоперации задержаны 40 человек, идет процесс их идентификации. Все провокаторы и организаторы беспорядков будут наказаны по всей строгости закона».
Министр находится в настоящее время в Батуми, куда он выехал ночью. Он призвал жителей города по возможности оставаться дома, передает РИА Новости. Между тем он заверил, что ситуация находится полностью под контролем правоохранительных органов. Мгебришвили особо подчеркнул, что полиция применила «адекватную, пропорциональную силу в полном соответствии с законом», передает ТАСС.
В свою очередь секретарь Совбеза Грузии Давид Раквиашвили заявил, что в ходе беспорядков пострадали как стражи порядка, так и гражданские лица. По его словам, теперь в случившемся минувшей ночью предстоит разобраться следствию.
Напомним, акции протеста начались накануне вечером, когда несколько сотен жителей Батуми перекрыли движение возле здания главного полицейского управления в городе. Они требовали освободить шестерых человек, которые были задержаны днем в субботу после того, как отказались выплачивать штрафы и подчиняться стражам порядка. По мнению активистов, водителя машины, его отца и четверых местных жителей, которые за них заступились, задержали безосновательно.
Возникли беспорядки, пострадали шестеро сотрудников спецназа и 15 активистов. Ночью большая часть митингующих разошлась, но протесты не утихли. Группа людей в масках перевернула и подожгла около 10 полицейских и других машин.
Шестерых задержанных, из-за которых начались протесты, отпустили, однако административное расследование в отношении них не было прекращено. Они предстанут перед судом.
Георгий Мгебришвили: «Всего в результате спецоперации задержаны 40 человек, идет процесс их идентификации. Все провокаторы и организаторы беспорядков будут наказаны по всей строгости закона».
Министр находится в настоящее время в Батуми, куда он выехал ночью. Он призвал жителей города по возможности оставаться дома, передает РИА Новости. Между тем он заверил, что ситуация находится полностью под контролем правоохранительных органов. Мгебришвили особо подчеркнул, что полиция применила «адекватную, пропорциональную силу в полном соответствии с законом», передает ТАСС.
В свою очередь секретарь Совбеза Грузии Давид Раквиашвили заявил, что в ходе беспорядков пострадали как стражи порядка, так и гражданские лица. По его словам, теперь в случившемся минувшей ночью предстоит разобраться следствию.
Напомним, акции протеста начались накануне вечером, когда несколько сотен жителей Батуми перекрыли движение возле здания главного полицейского управления в городе. Они требовали освободить шестерых человек, которые были задержаны днем в субботу после того, как отказались выплачивать штрафы и подчиняться стражам порядка. По мнению активистов, водителя машины, его отца и четверых местных жителей, которые за них заступились, задержали безосновательно.
Возникли беспорядки, пострадали шестеро сотрудников спецназа и 15 активистов. Ночью большая часть митингующих разошлась, но протесты не утихли. Группа людей в масках перевернула и подожгла около 10 полицейских и других машин.
Шестерых задержанных, из-за которых начались протесты, отпустили, однако административное расследование в отношении них не было прекращено. Они предстанут перед судом.
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