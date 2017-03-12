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  • 12.03, 12:11

Таксист в Москве ранил пассажира ножом из-за сдачи

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Таксист в Москве ранил пассажира ножом из-за сдачи

Таксист в Москве ранил пассажира ножом <nobr>из-за</nobr> сдачи

Столичная полиция задержала водителя, который в результате конфликта нанес ножевое ранение своему пассажиру, после чего скрылся.

Как сообщили РИАМО в ГУ МВД РФ по Москве, инцидент произошел накануне поздно вечером на улице Мастеркова.

Из сообщения ГУ МВД по Москве: «Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля подвозил пассажиров, с одним из которых у него возник конфликт. В результате инцидента водитель причинил ножевое ранение мужчине, после чего скрылся. Пострадавший был направлен в медицинское учреждение».

По данным некоторых СМИ, конфликт возник из-за сдачи. Якобы у таксиста не нашлось сдачи с пятитысячной купюры, что привело к скандалу.

В полиции отметили, что для розыска подозреваемого был объявлен план «Перехват», в результате которого автомашина с подозреваемым была остановлена, водитель задержан. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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