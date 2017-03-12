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  • 12.03, 12:11
В утечках из ЦРУ нашли цифровой след фирмы-подрядчика. WikiLeaks, США, ЦРУ, скандалы, спецслужбы, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В утечках из ЦРУ нашли цифровой след фирмы-подрядчика

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В утечках из ЦРУ нашли цифровой след фирмы-подрядчика

В утечках из ЦРУ нашли цифровой след <nobr>фирмы-подрядчика</nobr>

    За утечкой секретных данных ЦРУ могла стоять фирма-подрядчик, которая оказывала услуги спецслужбе.

    По информации газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на источник, близкий к следствию, оперативники нашли так называемый цифровой след, который оставили приглашенные разработчики программного обеспечения. Якобы именно они по заказу ЦРУ написали программы для взлома смартфонов, компьютеров и умных телевизоров, а значит, могли передать секретные документы WikiLeaks.

    Следователи уже допросили подрядчиков. О задержаниях пока не сообщается.


    Ранее сайт WikiLeaks опубликовал тысячи документов о методах кибершпионажа ЦРУ. В Белом доме заявили, что подобные утечки могут представлять угрозу национальной безопасности.

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