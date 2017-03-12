В утечках из ЦРУ нашли цифровой след фирмы-подрядчика

За утечкой секретных данных ЦРУ могла стоять
фирма-подрядчик, которая оказывала услуги спецслужбе.
По информации газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на источник, близкий к следствию, оперативники нашли так называемый цифровой след, который оставили приглашенные разработчики программного обеспечения. Якобы именно они по заказу ЦРУ написали программы для взлома смартфонов, компьютеров и умных телевизоров, а значит, могли передать секретные документы WikiLeaks.
Следователи уже допросили подрядчиков. О задержаниях пока не сообщается.
Ранее сайт WikiLeaks опубликовал тысячи документов о методах кибершпионажа ЦРУ. В Белом доме заявили, что подобные утечки могут представлять угрозу национальной безопасности.
Следователи уже допросили подрядчиков. О задержаниях пока не сообщается.
Investigators probing WikiLeaks documents are zeroing in on a small number of contractors https://t.co/8aXHToL41L— Wall Street Journal (@WSJ) March 12, 2017
Ранее сайт WikiLeaks опубликовал тысячи документов о методах кибершпионажа ЦРУ. В Белом доме заявили, что подобные утечки могут представлять угрозу национальной безопасности.
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