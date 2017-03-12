На Урале ребенок погиб после обрушения потолка в частном доме

Следователи проводят проверку по факту гибели трехлетней девочки после обрушения кровли частного дома в Свердловской области.
Как сообщает СУ СК по Свердловской области, инцидент произошел минувшей ночью в частном одноэтажном доме ( 1956 года постройки) в городе Талица.
Из сообщения СУ СК по Свердловской области: «Произошло обрушение потолочной балки дома, в результате которого фрагменты потолка упали на детскую кроватку, в которой спала трехлетняя девочка. В это время в доме спали еще пять человек, которые не пострадали».
По предварительным данным, девочку могло засыпать насыпным утеплителем, который находился на кровле. Точная причина смерти ребенка будет установлена по результатам экспертизы.
Из сообщения СУ СК по Свердловской области: «Произошло обрушение потолочной балки дома, в результате которого фрагменты потолка упали на детскую кроватку, в которой спала трехлетняя девочка. В это время в доме спали еще пять человек, которые не пострадали».
По предварительным данным, девочку могло засыпать насыпным утеплителем, который находился на кровле. Точная причина смерти ребенка будет установлена по результатам экспертизы.
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