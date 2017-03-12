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  • 12.03, 12:11

На Урале ребенок погиб после обрушения потолка в частном доме

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На Урале ребенок погиб после обрушения потолка в частном доме

На Урале ребенок погиб после обрушения потолка в частном доме

Следователи проводят проверку по факту гибели трехлетней девочки после обрушения кровли частного дома в Свердловской области.

Как сообщает СУ СК по Свердловской области, инцидент произошел минувшей ночью в частном одноэтажном доме ( 1956 года постройки) в городе Талица.

Из сообщения СУ СК по Свердловской области: «Произошло обрушение потолочной балки дома, в результате которого фрагменты потолка упали на детскую кроватку, в которой спала трехлетняя девочка. В это время в доме спали еще пять человек, которые не пострадали».

По предварительным данным, девочку могло засыпать насыпным утеплителем, который находился на кровле. Точная причина смерти ребенка будет установлена по результатам экспертизы.

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