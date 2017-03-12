СМИ: Великобритания выставит счет ЕС на 11 млрд долларов

Власти Великобритании не только не станут выплачивать ЕС
какие-либо средства, но и потребуют от Евросоюза вернуть £9 млрд ($11 млрд), которые хранятся в Европейском инвестиционном банке, пишет The Sunday Times.
Издание ссылается на экспертно-правовое заключение, разработанное консерваторами по запросу правительства. Документ был подготовлен к началу переговоров между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit.
Из текста экспертно-правового заключения: «Правительство не только не имеет юридических обязательств платить хоть что-то Брюсселю, но ЕС должен также вернуть Великобритании ее долю участия в капитале Европейского инвестиционного банка».
Ранее сообщалось, что Brexit может обойтись Великобритании в 50–60 млрд евро. Эту сумму, как считают в Брюсселе, Лондону придется выплатить по ранее заключенным соглашениям. В то же время британские правительственные юристы, проанализировавшие документы Евросоюза, пришли к выводу, что никаких выплат Лондон осуществлять не обязан.
Из текста экспертно-правового заключения: «Правительство не только не имеет юридических обязательств платить хоть что-то Брюсселю, но ЕС должен также вернуть Великобритании ее долю участия в капитале Европейского инвестиционного банка».
Ранее сообщалось, что Brexit может обойтись Великобритании в 50–60 млрд евро. Эту сумму, как считают в Брюсселе, Лондону придется выплатить по ранее заключенным соглашениям. В то же время британские правительственные юристы, проанализировавшие документы Евросоюза, пришли к выводу, что никаких выплат Лондон осуществлять не обязан.
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