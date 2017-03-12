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  • 12.03, 10:41

Помилованная президентом Оксана Севастиди вышла на свободу

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  • Фото РИА Новости, Максим Блинов
Помилованная президентом Оксана Севастиди вышла на свободу

Помилованная президентом Оксана Севастиди вышла на свободу

Помилованная президентом Оксана Севастиди вышла на свободу
  • Фото РИА Новости, Максим Блинов

    • Помилованная президентом РФ Оксана Севастиди, осужденная за госизмену из-за СМС знакомому в Грузию о российской военной технике, освобождена из следственного изолятора «Лефортово».

    Об освобождении Севастиди «Интерфаксу» сообщил ее адвокат Евгений Смирнов.

    Евгений Смирнов: «Оксана только что вышла из СИЗО. Сейчас мы решим, куда отправимся».

    Напомним, уроженка Екатеринбурга Оксана Севастиди отправила знакомому в Грузию в 2008 году СМС о российской военной технике незадолго до начала конфликта в Южной Осетии. По делу о госизмене ее задержали спустя семь лет, в 2015 году, а в марте 2016 года она была приговорена к семи годам колонии.

    Глава государства еще на большой пресс-конференции в декабре пообещал разобраться в этом деле. Во вторник, 7 марта, президент РФ помиловал Севастиди. Ее адвокат заявил, что помилование не реабилитирует его подзащитную, поэтому они будут добиваться оправдания в Верховном суде и отмены обвинительного приговора.

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